Premios Billboard de la Música Latina 2026: lista completa de nominados

Peso Pluma llega a los Premios Billboard de la Música Latina 2026 como el artista con más posibilidades de llevarse un reconocimiento.

El mexicano encabeza la lista de finalistas con 17 menciones, incluidas categorías de peso como Artista del Año, “Top Latin Album” del Año por “DINASTÍA”, junto a Tito Double P, y Artista Regional Mexicano del Año, Solista.

El segundo puesto corresponde precisamente a Tito Double P, quien acumula 15 nominaciones. Fuerza Regida aparece después con 12, mientras que Karol G es la mujer con mayor presencia en la lista, con nueve menciones. Prince Royce suma ocho y Bad Bunny, siete.

Peso Pluma y Tito Double P, al frente

El desempeño de Peso Pluma se extiende a cuatro canciones que, en conjunto, reúnen nueve menciones. “daño”, “dopamina”, “chiclona” y “7-3” aparecen en categorías como Global 200 Canción Latina del Año, “Hot Latin Song” Canción del Año, Canción del Año, Streaming y Canción Regional Mexicana del Año.

Tito Double P también compite por Artista del Año y Artista Regional Mexicano del Año, Solista. Nueve de sus 15 menciones provienen de trabajos junto a Peso Pluma. “daño” concentra cinco, entre ellas Global 200 Canción Latina del Año y “Hot Latin Song” Canción del Año, mientras que “dopamina” suma otras dos por “Hot Latin Song” Canción del Año y “Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año.

Fuerza Regida, otro de los grandes nombres de la música mexicana actual, disputa categorías como Artista del Año, Global 200 Artista Latino del Año y Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo. “Marlboro Rojo” aparece en cuatro apartados, mientras que “Cuando no era cantante”, de El Bogueto junto a Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef, tiene dos menciones.

Karol G, Prince Royce y Bad Bunny también destacan

Karol G compite en nueve categorías, entre ellas Artista del Año, Gira del Año, Global 200 Artista Latino del Año y Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista. “Coleccionando heridas”, su colaboración con Marco Antonio Solís, busca los premios a “Latin Airplay” Canción del Año y Canción “Latin Pop” del Año.

Prince Royce figura en apartados como Artista Tropical del Año, Solista y Álbum Top Tropical del Año por “Better Late Than Never”, junto a Romeo Santos. Bad Bunny, quien en 2025 estableció un récord con 27 menciones, vuelve a competir por Artista del Año, Gira del Año, Global 200 Artista Latino del Año, “Hot Latin Songs” Artista del Año y Compositor del Año.

La edición 2026 contempla 47 categorías y se transmitirá en vivo desde el James L. Knight Center de Miami el jueves 22 de octubre a las 8 p.m. ET por Telemundo y Peacock. También podrá verse en Universo, la aplicación de Telemundo y Telemundo Internacional en Latinoamérica y el Caribe.

La ceremonia coincidirá con Billboard Latin Music Week, que se celebrará en Miami Beach del 19 al 22 de octubre con artistas como Fuerza Regida, Greeicy, Jay Wheeler, Kany García, Maluma, Pitbull, Rawayana, Ryan Castro, Trueno, Zhamira y Ryan Castro, entre otros.

Además de las categorías competitivas, la gala reconocerá trayectorias y aportes extraordinarios mediante distinciones como el Premio Billboard Vanguardia, el Premio Billboard Trayectoria Artística y el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza.

Sigue leyendo:

“South Park” cambia de nombre y apunta irónicamente a las decisiones de Trump

Salma Hayek agradece por llegar a sus 60 años en uno de sus lugares favoritos

Carín León hace historia en The Sphere de Las Vegas y va por más