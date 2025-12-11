Última oportunidad de 2025: 6 experiencias gastronómicas de NYC que no pueden faltar en tu lista de diciembre

Seis restaurantes de Nueva York se despiden este 2025, y los críticos gastronómicos no dudan en recomendarlos como joyas que deben ser aprovechadas antes de su despedida de la escena culinaria de la Gran Manzana.

Los proyectos gastronómicos comenzaron con una identidad fuerte, producto cuidado y personalidad de autor, por variables que van desde cambio de hábitos de consumo hasta el alza de los alquileres se ve obligados a cerrar.

Desde la barbacoa icónica de barrio (Fette Sau), la alta cocina peruana creativa (Llama Inn), el incubador de chefs de vanguardia (Fulgurances Laundromat), la panadería de culto (Alf Bakeri), el wine bar de producto (Winona’s) hasta el fast-casual de nicho (Evil Katsu) están en cuenta regresiva para cerrar página.

La calidad y la viabilidad económica afectaron a Fette Sau que cierra tras 18 años pese a ser una institución del BBQ, y Fulgurances clausura su formato de residencias justo cuando su modelo creativo está más consolidado. Hay una reconfiguración para tres de los restaurantes, ya que Fulgurances se transforma en Gigi’s (rotisserie y vino) y cede el local a Arthur en 2026; Alf estudia reubicarse con mejor flujo de gente; los propietarios de Winona’s siguen con Dolores en el mismo barrio.

La rentabilidad sobre el prestigio

Williamsburg y Greenpoint pasan de ser territorios de “experimentos pioneros” a zonas donde solo resisten conceptos muy rentables o respaldados por grupos fuertes; el cierre de Fette Sau y Llama Inn es especialmente simbólico en esa transición.​

Bed-Stuy y el East Village pierden espacios que funcionaban como anclas culturales (Winona’s, Evil Katsu), lo que sugiere una rotación más rápida de proyectos pequeños, incluso cuando cuentan con atención mediática y público fiel.

A continuación, los seis restaurantes recomendados por Eater:

Fette Sau: es un famoso asador de barbacoa al estilo centro de Texas en Williamsburg, cierra el 21 de diciembre tras ser referente desde 2007. Su dueño, Joe Carroll, atribuye el cierre a años de caída en el negocio, aunque la marca seguirá viva en Filadelfia.

Evil Katsu: nació como pop-up en 2020 y se convirtió en local fijo en 2021, se hizo célebre por sus katsu sandos muy elogiados por la crítica.Cierra el 14 de diciembre, dejando atrás un proyecto creado por ex trabajadores despedidos de la industria.

Llama Inn: un restaurante peruano contemporáneo que transformó un rincón bajo el BQE en destino gastronómico de referencia en Williamsburg. Cierra el 20 de diciembre en Nueva York, pero mantiene abiertos sus locales de Londres y Madrid.

Fulgurances Laundromat: comenzó como un proyecto singular en una antigua lavandería de Greenpoint, funcionó como residencia rotativa de chefs emergentes durante cuatro años. Cierra en Nochevieja, pero el espacio dará paso a Arthur y el grupo parisino lanzará Gigi’s, centrado en asador y vino.

Alf: una panadería de culto en Chelsea Market, conocida por sus baguettes laminadas, croissants y babkas, cierra la Nochebuena. Su fundador, Amadou Ly, busca una mejor ubicación y no descarta volver con un proyecto más grande y con venta al por mayor.

Winona’s: un restaurante-bar de vino en Bed-Stuy, muy valorado por su cocina estacional y su carta de vinos. Sus dueños cierran el local, pero continúan en el barrio con su concepto hermano, Dolores.

