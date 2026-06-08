Nueva York entra en el top mundial de las 20 mejores ciudades para comer 2026

La ciudad de Nueva York es un epicentro culinario de referencia mundial, donde la propuesta gastronómica conquista paladares y se ubica en los rankings más reconocidos por la calidad de sus comidas. Más recientemente, ha sido elegida como una de las Mejores Ciudades para Comer en 2026 por Time Out en colaboración con HelloFresh.

El ranking, presentado este 8 de junio, ubica a Nueva York en el puesto 15 de las mejores del mundo de un total de 20 ciudades, lideradas por Lima, Bangkok, Ciudad de México, Londres y Barcelona en el top 5.

La ciudad de los rascacielos ha ganado reputación culinaria con una marcada influencia de la inmigración. Las costumbres y sabores de los migrantes se ven reflejados en platillos como la pizza, los bagels y el sándwich de pastrami, según destaca Time Out. Sabores que encuentran en el público local una aceptación del 91%, quienes califican a la ciudad como uno de los destinos más emocionantes y diversos.

La icónica pizza al estilo Nueva York, uno de los platillos heredados de la inmigración que conquistó el paladar local y a los expertos de Time Out. Crédito: Shutterstock

Detrás del ranking: la metodología que llevó a Nueva York al puesto 15

El ranking de Mejores Ciudades para Comer de Time Out junto a HelloFresh, se basó en una encuesta realizada en 150 ciudades del mundo a 24,000 residentes de las mismas. También se tomó en cuenta la opinión de 100 editores de Time Out y expertos en gastronomía.

La metodología para la selección de las 20 mejores ciudades del mundo para comer consideró un 70% de la percepción local y un 30% de la evaluación de expertos. Ambos grupos evaluaron:

La calidad de los restaurantes y de la experiencia de comer fuera.

La asequibilidad de los locales.

de los locales. La calidad de los alimentos y de las compras en mercados o tiendas de comestibles.

La percepción de los habitantes hacia su propia ciudad.

Los encuestados tuvieron la oportunidad de dar su opinión de un amplio espectro gastronómico que incluyó desde la comida callejera y las cafeterías, hasta los lugares de brunch, mercados de alimentos, opciones nocturnas y restaurantes familiares independientes.

La ciudad con la puntuación más alta de cada país se incluyó en el ranking final, para garantizar una muestra representativa global.

Del ceviche al taco al pastor: las ciudades que lideran el mundo culinario

La evaluación del ranking combinó la percepción de los habitantes con la opinión de expertos en gastronomía para medir la calidad y asequibilidad. Crédito: Time Out | Cortesía

La trayectoria culinaria de Lima fue reconocida nuevamente, ya que lidera las premiaciones culinarias a nivel mundial. El éxito de esta reconocida ciudad se debe a una propuesta gastronómica variada que incluye platos icónicos como el ceviche y la causa limeña, sumado a sus precios accesibles. El 90% de los habitantes de la capital peruana considera que los precios de los restaurantes son asequibles.

En segundo lugar, como una de las ciudades con una propuesta culinaria que va desde los puestos callejeros hasta las opciones para comer las 24 horas del día, está Bangkok (Tailandia). El 81% de los residentes calificó con notas altas la escena restaurantera con su variado menú, donde no faltan los platos que equilibran a la perfección lo dulce, agrio, salado y picante.

La Ciudad de México destaca en un tercer lugar por su cocina con ingredientes de excelencia, restaurantes de primer nivel y la riqueza de sus mercados. La oferta gastronómica incluye el tradicional taco al pastor y las nuevas propuestas de la cocina mexicana contemporánea. Esta variedad es apreciada por los encuestados: el 80% describió como increíble la oferta de los restaurantes, mientras que el 93% afirmó que tomar un café sigue siendo muy accesible.

Sabores del mundo: ¿Qué hace especiales a las siguientes ciudades del ranking?

La pizza napolitana es uno de los platillos que distingue a la cocina italiana. Crédito: Kattecat | Shutterstock

A continuación, la lista (desde el puesto cuatro) de las mejores ciudades para comer en el mundo y por qué:

4. Londres (Reino Unido): Fue la ciudad con la mayor puntuación en calidad de restaurantes gracias a su mezcla de vanguardia y tradición histórica como el Sunday roast.

5. Barcelona (España): Por la cocina mediterránea y la tradición catalana; el 82% de los residentes ama sus restaurantes y mercados locales.

6. Ciudad Ho Chi Minh (Vietnam): Con una gran variedad de sabores callejeros y nocturnos como el bánh mì. El café destaca por ser muy económico.

7. Melbourne (Australia): Presenta una gastronomía multicultural de influencias europeas y asiáticas con una célebre cultura del café que respalda el 93% de sus habitantes.

8. Pekín (China): Destaca por concentrar múltiples cocinas regionales que van desde el pato laqueado hasta locales nocturnos. Según los encuestados, comer fuera y tomar café es sumamente accesible.

9. Atenas (Grecia): Tiene una oferta gastronómica que equilibra historia y modernidad; el souvlaki domina el día a día y destacan sus restaurantes independientes.

10.Lisboa (Portugal): Tiene variadas opciones para disfrutar de la buena mesa donde destacan los pescados, mariscos y tabernas tradicionales donde reinan las bifanas.

11. Ciudad del Cabo (Sudáfrica): La gastronomía refleja el intercambio cultural a través de la cocina Cape Malay y propuestas modernas muy conectadas a su entorno.

12. Osaka (Japón): Es llamada “la cocina del país”; sobresale por sus caldos dashi y una insuperable relación calidad-precio.

13. Bangalore (India): Se destaca por la mezcla de innovación y tradición con desayunos con dosas y una vibrante vida nocturna gastronómica.

14. Nápoles (Italia): Cuna de la cucina povera; la comida callejera y la pizza napolitana son el pilar esencial de su vida diaria.

15. Nueva York (Estados Unidos)

16. Hong Kong: Fusión perfecta de cocina china e internacional con gran accesibilidad de precios, desde los cha chaan teng hasta el dim sum.

17. Buenos Aires (Argentina): Con gran influencia europea y carnes de primera calidad que se disfrutan en el ambiente acogedor de sus famosas parrillas.

18. Marsella (Francia): Puerto multicultural donde conviven de forma única la bouillabaisse, el cuscús y la pizza.

19. Copenhague (Dinamarca): Epicentro del movimiento New Nordic, referente mundial en alta cocina y con una próspera cultura de panaderías.

20. Medellín (Colombia): Cierra con un 94% de orgullo local, uniendo la fuerza de la bandeja paisa con cafeterías de especialidad muy modernas.

Sigue leyendo:

.Mundial 2026: un chef Michelin presentará un menú de 13 platos inspirados en Brasil

.El restaurante Alma renace con espíritu familiar

.Lo nuevo en la Guía Michelin: los 9 restaurantes imperdibles de Nueva York