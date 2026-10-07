Enoturismo y alta cocina: las paradas obligatorias en Nueva York para 2027

En el último trimestre del año, mientras la Gran Manzana calienta motores para los grandes eventos que sacudirán la ciudad, todo el estado de Nueva York ya se prepara para un 2027 inolvidable, un año que destaca por dos aspectos clave para el disfrute: el enoturismo y la gastronomía local.

Para celebrar el 50° aniversario de la campaña I LOVE NY, se ha preparado una nutrida agenda con actividades recreativas y joyas imperdibles para los amantes del buen comer y beber, como la Ruta del Vino del Niágara —una parada obligatoria—, New York Kitchen y la esperada inauguración de restaurantes durante el 2027.

El 2027 promete grandes celebraciones históricas como Freedom 2027 y eventos deportivos de gran calibre, consolidando la oferta de hospitalidad y la fuerte apuesta por el turismo gastronómico en una de las ciudades más visitadas del mundo.

Un cuarto de siglo de la Ruta del Vino

Con sede en el oeste del estado de Nueva York, la Ruta del Vino del Niágara llega a su 25.° aniversario dando a conocer lo mejor de la tradición vinícola de la región. Es una opción excepcional para los apasionados del vino que desean descubrir singulares bodegas y viñedos. El paisaje, enmarcado por la escarpa del Niágara, destaca gracias a sus variedades de clima fresco.

Cada vez son más los visitantes que desean vivir la experiencia de explorar la amplia gama de bodegas a lo largo del hermoso lago Ontario, disfrutando de vistas panorámicas inigualables y experiencias de cata únicas.

La clave del turismo gastronómico

El estado de Nueva York toma un gran impulso con la comida como motor cultural, por lo que el norte del estado cobra protagonismo para descubrir nuevas propuestas.

Para los amantes de la buena mesa, New York Kitchen es el lugar ideal, ahora con una nueva ubicación a orillas del lago en Canandaigua, estrenada a finales del verano. Un espacio ubicado frente al parque Kershaw donde los visitantes pueden disfrutar de experiencias culinarias excepcionales.

Espacios versátiles: Desde salones interiores para reuniones hasta un patio al aire libre con vistas al lago Canandaigua, ideal para eventos de temporada.

Desde salones interiores para reuniones hasta un patio al aire libre con vistas al lago Canandaigua, ideal para eventos de temporada. Educación y sabor: Contará con dos cocinas de enseñanza y un teatro de demostración para programas culinarios y de bebidas.

Contará con dos cocinas de enseñanza y un teatro de demostración para programas culinarios y de bebidas. Sala de degustación: Un espacio disponible con una cuidadosa selección de comida, vino, cerveza, sidra y licores artesanales de todo el estado.

Por otro lado, para finales de 2027, está prevista la apertura de Four Corners en Chatham, un proyecto que dará nueva vida al edificio histórico que antes albergaba a Blue Plate, un restaurante local de larga trayectoria.

Se trata de un concepto que ofrecerá cocina de temporada, destacando como estrella los ingredientes frescos provenientes de las granjas del Valle del Hudson. Todo esto de la mano del antiguo chef ejecutivo y director culinario de One White Street, ubicado en Tribeca.

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