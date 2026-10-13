Footlong gratis de Subway: cómo obtenerlo gratis con la campaña Lunchtime Horrors

La hora del almuerzo es el prime time de las cadenas de comida rápida, donde hay una variada propuesta de menú: desde los más económicos posicionados en 5 dólares o menos, hasta los de alta gama, donde una ensalada puede costar hasta $25.

Bajo esta realidad del mercado, Subway lanza una propuesta audaz: regalará miles de sándwiches de 30 cm (un pie) entre los comensales que participen en una encuesta sobre los almuerzos “horrorosos” que han tomado.

¿En qué consiste “Lunchtime Horrors” y cómo participar?

La promoción llega justo en la temporada de Halloween, y aprovecha la analogía de la época para que los participantes confiesen sus malas experiencias de almuerzos en LunchtimeHorrors.com, desde el 12 al 16 de octubre.

Al registrar su comentario, automáticamente tienen la oportunidad de recibir una tarjeta de regalo electrónica de Subway de $15, la cual pueden usar para obtener un Footlong gratis.

Las opciones de Footlong gratis incluyen variedades con carnes recién cortadas, verduras y pan horneado a diario.

Arrepentimiento al comer: lo que reveló la encuesta de Subway

La nueva campaña de Subway se basa en una reciente encuesta que revela que dos tercios de los estadounidenses —el 66% de los adultos— afirman arrepentirse, al menos a veces, de su elección de almuerzo.

Según esta encuesta encargada por Subway a Big Village entre una muestra de 1,010 adultos estadounidenses mayores de 18 años, el arrepentimiento por la comida es común: el 34% afirma que lo que comió no le sació, el 28% sostiene que no valió la pena lo que pagó, el 35% declara haber consumido alimentos poco saludables y cerca del 70% de los consumidores estadounidenses admite saltarse el almuerzo al menos una vez por semana.

La encuesta se realizó en línea del 25 al 28 de septiembre de 2026, considerando una muestra demográficamente representativa de la población estadounidense, detalla Subway en su sitio oficial.

Feed Your SUBconscious™: Will Arnett le da voz a tu subconsciente

Para elegir a los ganadores se usará la nueva plataforma de marca Feed Your SUBconscious™ de Subway, lanzada en septiembre, que tiene como figura estrella al actor y comediante Will Arnett, quien caracteriza esa voz interior que te guía hacia una mejor opción de comida.

“Como tu subconsciente, estoy aquí para recordarte cuánto deseas un Footlong recién hecho de Subway”, dijo Arnett, quien destaca que este Halloween, están regalando miles de ellos. “Podría decir más, pero ‘Footlong gratis’ ya lo dice todo”.

Por su parte, el director de marketing de Subway, Jeff Klein, argumenta que en Subway hacen sándwiches, no máquinas del tiempo:

“Pero podemos ofrecerles a las personas algo que esperar con ilusión en su próximo almuerzo. ‘Alimenta tu subconsciente’ es una invitación a escuchar esa voz interior que sabe lo que realmente quieres. Este Halloween, les damos a los estadounidenses la oportunidad de ponerla en práctica, con miles de Footlongs recién preparados por nuestra cuenta”.

Bases del sorteo: todo lo que necesitas saber para ganar tu tarjeta de $15

Sin compra necesaria: No necesitas comprar absolutamente nada para participar ni para ganar.

No necesitas comprar absolutamente nada para participar ni para ganar. Elegibilidad: Abierto únicamente a residentes legales de los 50 estados de EE. UU. y el Distrito de Columbia , mayores de 18 años . (Nulo donde lo prohíba la ley).

Abierto únicamente a residentes legales de los , mayores de . (Nulo donde lo prohíba la ley). Vigencia: La promoción inicia el 12 de octubre de 2026 a las 12:00 p. m. ET y finaliza el 16 de octubre de 2026 a las 11:59 p. m. ET .

La promoción inicia el y finaliza el . Estructura del sorteo: Cuenta con 5 períodos de participación independientes.

Cuenta con independientes. Premios: Se sortearán 1,000 tarjetas de regalo digitales de Subway® de $15 en cada período de participación.

Se sortearán en cada período de participación. Reglas oficiales: Para conocer todos los detalles sobre cómo participar, las fechas exactas de cada período, restricciones y detalles del premio, consulta las

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