¿Comer rico y sano por menos de $5? Subway estrena menú Fresh Value con 15 platos y Protein Pockets con +20g de proteína

Imagínate poder elegir entre 15 platillos por menos de cinco dólares: un sueño hecho realidad. Esta es la nueva propuesta de Subway, que anuncia por primera vez su menú económico global para competir en un mercado que exige calidad a bajo costo.

Desde el 28 de abril, los fanáticos de los sándwiches tienen en Subway un aliado. El nuevo menú Fresh Value, los Protein Pockets y los sándwiches del día suman al menos 15 productos con la promesa de aportar 20 gramos de proteína como mínimo en alguna de los productos. Son opciones preparadas al momento, con vegetales frescos, sin frituras y con el precio ideal para ahorrar: menos de $5 dólares.

Variedad y sabor: los nuevos Deli Faves

El menú Fresh Value introduce los nuevos Deli Faves, una variedad de cuatro sándwiches clásicos de 15 cm que se pueden personalizar al gusto por solo $3.99. Entre las opciones destacan:

Spicy Pepperoni : Una de las nuevas creaciones.

: Una de las nuevas creaciones. Ham & Salami : Un debutante esperado.

: Un debutante esperado. BLT : El clásico de tocino, lechuga y tomate.

: El clásico de tocino, lechuga y tomate. Cold Cut Combo: Una mezcla tradicional infalible.

Para atender a un público con tendencias más saludables, llegan los Protein Pockets por $3.99. Además, la icónica propuesta del Sub of the Day (Sub del Día) se mantiene firme, ofreciendo un sándwich diferente de 15 cm cada día de la semana por $4.99.

Dave Skena, director de marketing para Norteamérica, destaca que la marca demuestra que la calidad y el precio no son negociables: «Tu bolsillo y tu estómago merecen pan recién horneado, proteínas de verdad y la combinación perfecta de salsas y verduras cortadas a mano».

Un sándwich para cada día de la semana

El nuevo menú Fresh Value de Subway incluye 15 opciones de sándwiches y acompañamientos por menos de 5 dólares, destacando los nuevos Deli Faves preparados al momento con vegetales frescos. Crédito: Subway | Cortesía

A tono con las ofertas de otras cadenas de comida rápida, Subway permite agrandar el combo por $2 extras para añadir papas y bebida. Así queda la rotación del Sub del Día por $4.99:

Lunes de albóndigas : Albóndigas a la marinera.

: Albóndigas a la marinera. Martes de atún : Atún clásico.

: Atún clásico. Miércoles de Teriyaki : Pollo con cebolla dulce®.

: Pollo con cebolla dulce®. Jueves de pavo : Pavo asado al horno.

: Pavo asado al horno. Viernes de jamón : Jamón de la Selva Negra.

: Jamón de la Selva Negra. Sábado de BMT : El legendario BMT italiano®.

: El legendario BMT italiano®. Domingo de Italiano Picante: Sabor intenso para cerrar la semana.

Detalles de los nuevos lanzamientos: menú Fresh Value

Estas nuevas creaciones de seis pulgadas están inspiradas en los favoritos de siempre, pero con un giro de frescura:

El Pepperoni Picante se sirve con pepperoni curado, queso Pepper Jack, lechuga, tomates Roma, cebollas rojas, jalapeños y una salsa Sriracha cremosa. Por su parte, el jamón y salami destaca por su dosis de jamón de la Selva Negra, salami genovés, provolone, vegetales y un toque de mostaza con miel.

También se mantienen en este rango de precio el BLT, elaborado con tocino crujiente, y el Cold Cut Combo, que utiliza jamón, salami y mortadela (todo a base de pavo) para quienes buscan una opción más ligera pero sustanciosa.

Más proteína con los nuevos Protein Pockets

En un mercado ávido por aumentar el consumo de proteína, llegan los Protein Pockets. Esta opción, disponible desde inicio de año, ofrece cuatro variantes con más de 20g de proteína acompañadas de vegetales frescos en una tortilla ligera.

Las opciones de pollo incluyen el Pollo Baja, con pollo a la parrilla, queso Monterey Cheddar y salsa chipotle ahumada, y el Pollo con aderezo ranchero, que destaca por su toque de pimienta picante y pepinillos.

Para los amantes del embutido, el Trío Italiano combina jamón, pepperoni y salami con alioli de ajo, mientras que el de Jamón y Pavo ofrece una mezcla clásica de carnes asadas al horno con mostaza con miel y queso fundido.

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