De la acusación a la aclaración: ¿Usa McDonald’s IA para fijar precios?

No hay duda de la incorporación de la IA a tareas claves en las cadenas de comida rápida; sin embargo, no ha sido una buena práctica de acuerdo a una reciente demanda en contra de McDonald’s por implementar una plataforma de fijación de precios algorítmica. Los Arcos Dorados se defienden y lo niegan todo.

Se trata de una demanda presentada por Michael Thomas (en representación propia y de una clase afectada) ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois el 2 de octubre de 2026, reseña Reuters. Los demandantes van en contra de McDonald’s USA, LLC y McDonald’s Corporation.

El poder de los datos bajo la lupa

El argumento central de los demandantes es que la compañía McDonald’s utiliza una plataforma de fijación de precios algorítmica para coordinar y elevar los precios de los menús en miles de restaurantes.

La IA ayuda a la compañía a recopilar datos de transacciones no públicas de millones de ventas diarias para fijar precios, lo que afecta “la verdadera competencia independiente entre locales”, según los demandantes.

¿Qué responde McDonald’s ante las acusaciones?

McDonald’s salió al paso argumentando que ofrece a los franquiciados “herramientas, recursos, estudios y recomendaciones para ayudarles a tomar decisiones informadas”, pero que la decisión final está en manos de los franquiciados.

La cadena niega categóricamente el uso de precios dinámicos o tarifas personalizadas.

En su sitio oficial, los Arcos Dorados explican cada uno de los argumentos que se generaron tras la demanda, y uno en el que hacen énfasis es que su herramienta no ajusta precios en tiempo real ni según la hora del día.

“La IA no fija el precio de una Big Mac ni de ningún otro producto del menú. No cambia los precios. Y no determina lo que paga cada cliente”, destaca.

Sobre la presunción de que establece precios individuales según la disposición a pagar de cada cliente, también lo niega.

Experiencia del cliente y el futuro de la estrategia

McDonald’s defiende que el uso de datos para orientar decisiones de precios es habitual en distintos sectores. También afirman que sus estándares para franquiciados consideran varios aspectos de la experiencia del cliente, no solo los precios.

Se trata de una estrategia que no descartarán, y renuevan su compromiso de ofrecer información y herramientas a los franquiciados, que son los que tienen la decisión final de los precios.

En cuanto a la estandarización de precios, McDonald’s afirma que cuenta con un estándar de valor para sus franquiciados, “diseñado para reforzar la responsabilidad de brindar la experiencia y el valor que los clientes merecen”, pero que el precio “es solo uno de los muchos aspectos de la experiencia del cliente”.

Lo realmente importante, según la compañía, es si el cliente “recibió una buena relación calidad-precio”.

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