Starbucks Navidad 2026: vuelve el vaso viral Bearista, colecciones y nuevo menú

A un año de la campaña navideña que incluyó el vaso bearista que se agotó en minutos, Starbucks anuncia que a partir de noviembre estarán disponibles cuatro nuevas colecciones con artículos de regalo, vasos que incluyen al popular oso y un menú para la temporada.

Son cuatro colecciones: Holiday Village, colección bearista, País de las maravillas invernal y moca de menta inspiradas en la Navidad, cada una con diseños y colores que las distinguen.

La colección Holiday Village está inspirada en los colores clásicos de la Navidad con diseños que honran los orígenes de Starbucks en el mercado Pike Place de Seattle.

Los fanáticos de los productos navideños podrán elegir entre varios artículos, desde tazas y adornos hasta una bola de nieve y una réplica de cerámica de la cafetería original.

Starbucks.

Detalle de la colección Holiday Village, inspirada en los colores clásicos y los orígenes de Starbucks en Seattle.

Crédito: Starbucks | Cortesía

El regreso del vaso viral

Uno de los productos más virales en 2026 es el vaso de cristal Bearista, que fue presentado en varias versiones de acuerdo a las temporadas y que se agotó en todas las ocasiones. Para la Navidad regresa en su versión original.

Este vaso de cristal original para bebidas frías también volverá, aunque Starbucks anunciará la fecha exacta más adelante.

Además, hay una gran variedad de vasos decorados, llaveros de peluche y accesorios con el verde que caracteriza la marca.

Los ositos de peluche llegaron a las cafeterías Starbucks en 1997, y a finales del año pasado el vaso de cristal Bearista de Starbucks marcó la pauta.

Para esta Navidad 2026, la gigante del café presenta una colección renovada con el bearista como figura principal.

La colección incluye vasos decorados con el Bearista, llaveros de peluche coleccionables y accesorios a juego. Se trata de un guiño a la nostalgia “del oso favorito de los fans en el característico verde de Starbucks”.

Estas piezas diseñadas para la temporada son multipropósito, ya que son ideales para coleccionar, regalar o para disfrutar de las bebidas y productos.

Diseños de invierno y moca de menta

A partir del 17 de noviembre, estará disponible la colección País de las maravillas invernal con vasos y tazas en tonos fríos, botellas iridiscentes y otros artículos con texturas festivas.

Mientras que la línea inspirada en el moca de menta incluirá un vaso de vidrio con forma de árbol de Navidad, un vaso térmico con asa y una taza de espresso de cerámica a rayas a partir del 5 de noviembre.

Las tarjetas de regalo son otro de los atractivos de Starbucks para hacer obsequios especiales en la temporada navideña.

Menú con sabor a menta y manzana

Nuevas bebidas de temporada de Starbucks, como el Tiramisú Velvet Latte y el Refresco de Manzana y Granada. Crédito: Starbucks | Cortesía

A partir del 5 de noviembre, la sirena verde lanza su menú con los favoritos de la temporada, como el Peppermint Mocha, el Caramel Brulée Latte, el Sugar Cookie Latte y el Gingerbread Chai.

Entre las novedades se encuentran la línea de Tiramisú Velvet y un refrescante Apple Pomegranate Refresher, así como nuevos platillos:

Tiramisú Velvet Latte : Se trata de dos creaciones inspiradas en el clásico postre italiano: el Tiramisú Velvet Latte (disponible caliente o helado) y el Tiramisú Velvet Cold Brew . Ambas bebidas se sirven coronadas con una espuma fría de mascarpone aterciopelada y espolvoreadas con cacao y café.

: Se trata de dos creaciones en el clásico postre italiano: el (disponible caliente o helado) y el . Ambas bebidas se sirven coronadas con una espuma fría de aterciopelada y espolvoreadas con cacao y café. Refresco de manzana y granada : Para los que prefieren los sabores refrescantes, Starbucks presenta un nuevo Refresco de Manzana y Granada , que no solo combina el sabor crujiente de la manzana, sino que se sirve con perlas de granada que explotan al paladar. También hay una versión más cremosa llamada Manzana Nevada , elaborada con leche de coco.

: Para los que prefieren los sabores refrescantes, presenta un nuevo , que no solo combina el sabor crujiente de la manzana, sino que se sirve con perlas de granada que al paladar. También hay una versión más cremosa llamada , elaborada con leche de coco. Platillos reconfortantes : Para acompañar las bebidas estarán en el menú dos sándwiches calientes, sustanciosos y reconfortantes: el nuevo Braised Short Rib Grilled Cheese y el Turkey & Stuffing Sandwich con una nueva receta.

: Para las bebidas estarán en el menú dos sándwiches calientes, sustanciosos y reconfortantes: el nuevo y el con una nueva receta. Toque dulce: El toque dulce está presente con la barra Cranberry Bliss, la galleta Snowman y el pastel danés de ciruela y queso.

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