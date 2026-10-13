iPhone plegable de Apple costará $1,999 y podrá reservarse desde el viernes 16 de octubre

Apple abrirá las reservas de su primer teléfono plegable, el iPhone Duo, el viernes 16 de octubre de 2026. El precio inicial en Estados Unidos será de $1,999 y las ventas comenzarán el 23 de octubre.

El equipo combina dos pantallas y permite usar dos aplicaciones al mismo tiempo.

Cuándo reservarlo y cuánto pagar

Las reservas comenzarán a las 5:00 a. m., hora del Pacífico, equivalentes a las 8:00 a. m. en Nueva York, en más de 70 países y regiones, incluidos Estados Unidos,

México, Colombia y Canadá. Otros 28 mercados lo recibirán desde el 30 de octubre.

El teléfono estará disponible en colores blanco estrella y cielo nocturno, con almacenamiento de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

Los $1,999 corresponden al precio más barato de este modelo.

En Estados Unidos habrá financiamiento desde $83.29 mensuales durante 24 meses, sujeto a aprobación y condiciones.

La opción Apple Upgrade, gestionada por Klarna, permitirá arrendarlo desde $57.99 mensuales durante 24 meses.

Arrendar significa pagar por utilizar el equipo, que no equivale a comprarlo. Terminar anticipadamente el arrendamiento puede generar cargos.

La funda iPhone Duo Case costará $79 y la Folio con soporte, $129. Ambas podrán pedirse desde el 16 de octubre.

Qué cambia con las dos pantallas

Cerrado, el teléfono tiene una pantalla exterior de 5.4 pulgadas. Abierto, ofrece una interior de 7.6 pulgadas, un 50% más grande que la del iPhone 18 Pro Max.

Ambas alcanzan hasta 3,000 nits de brillo exterior e incluyen ProMotion y pantalla siempre activa.

El acabado interior reduce reflejos y disimula el pliegue. Touch ID estará integrado en el botón lateral y la compatibilidad con Apple Pencil USB-C llegará posteriormente este año.

Cámaras, batería y resistencia

Sus dos cámaras traseras de 48 megapíxeles permiten tomar selfies utilizando la pantalla exterior para encuadrar.

Smart Take captura imágenes cuando detecta que las personas están listas. Kid Cue muestra animaciones para atraer la atención infantil. El celular también graba video 4K a 120 cuadros por segundo.

El chip A20 Pro incorpora refrigeración mediante una cámara de vapor.

Según Apple, mejora hasta un 35% el rendimiento sostenido frente al iPhone 17 Pro.

Las dos baterías ofrecen hasta 31 horas de reproducción de video con la pantalla interior y 44 con la exterior.

La carga alcanza el 50% en aproximadamente 20 minutos por cable o 30 de forma inalámbrica.

El equipo utiliza titanio y tiene resistencia IP68 al agua y polvo, aunque esa protección disminuye con el desgaste y la garantía no cubre daños por líquidos.

Apps y servicios

Con iOS 27.1, Split View permite abrir dos aplicaciones lado a lado. Siri AI incorpora funciones para consultar información y actuar sobre contenido, con disponibilidad según idioma y región.

El teléfono utiliza únicamente eSIM, la tarjeta telefónica digital. Compradores elegibles podrán obtener tres meses gratuitos de Apple One; iCloud+ comienza en $0.99 mensuales.

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