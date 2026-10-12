Apple confirma falla en el iPhone 18 Pro Max: cómo saber si debes cambiarlo

Apple confirmó una falla de conectividad que afecta a un número limitado de unidades del iPhone 18 Pro Max comercializadas a través de AT&T en Estados Unidos. El inconveniente puede dejar al teléfono sin servicio móvil y, cuando ocurre, las actualizaciones de software no consiguen recuperar la conexión. La solución indicada por la compañía es sustituir el dispositivo.

El problema preocupa especialmente por sus posibles consecuencias para quienes dependen del celular para comunicarse durante una emergencia. AT&T advirtió que algunos equipos afectados podrían no completar llamadas, enviar mensajes de texto ni utilizar datos móviles, incluidas las comunicaciones al número de emergencias 911.

El iPhone 18 Pro Max, el modelo de mayor tamaño entre los 2 teléfonos de gama Pro presentados por Apple en septiembre, salió a la venta el día 18 de ese mes con un precio inicial de $1,299 dólares. Los primeros reportes aparecieron al día siguiente, pero semanas después del lanzamiento, la empresa todavía no había explicado públicamente qué componente provocaba la falla.

Cómo identificar la falla de conectividad del iPhone

La señal más evidente es la aparición de la leyenda “SOS” en la barra de estado del teléfono, en el lugar donde normalmente se muestran las barras de cobertura. Esto indica que el dispositivo no dispone de una conexión móvil convencional con la red de su operador.

Los usuarios afectados describieron comportamientos distintos: en algunos casos, la señal desaparece y regresa de manera intermitente; en otros, la pérdida del servicio se vuelve permanente. Cuando sucede, el teléfono puede quedar imposibilitado para realizar o recibir llamadas, enviar mensajes de texto y navegar mediante datos móviles.

La advertencia adquiere mayor relevancia porque la falla también podría interferir con las llamadas al 911, según comunicó AT&T a sus clientes. Por ello, quienes experimenten este comportamiento no deberían asumir que basta con reiniciar el dispositivo o esperar una nueva actualización para recuperar todas sus funciones.

El primer reporte conocido apareció el 19 de septiembre en los foros de soporte de Apple, bajo el título “El nuevo iPhone no puede hacer ni recibir llamadas ni FaceTime”. Para el 12 de octubre, la publicación acumulaba 988 clics en la opción “A mí también”, una señal del interés generado por el problema, aunque esa cifra no representa necesariamente el número de teléfonos afectados.

El portal especializado MacRumors también informó sobre numerosas quejas publicadas en foros y otros espacios en línea.

Apple sostiene que el inconveniente afecta a un “pequeño número” de usuarios del iPhone 18 Pro Max que utilizan AT&T. Según la compañía, no se ha identificado el mismo problema en otros modelos de la familia iPhone 18 ni entre los clientes de Verizon y T-Mobile.

Qué actualizaciones lanzó Apple y por qué no bastan

La compañía ha distribuido varias actualizaciones para intentar prevenir nuevos casos. El 28 de septiembre publicó iOS 27.0.1 y, el 2 de octubre, añadió una configuración de operador identificada como versión 72.1, destinada a los equipos de AT&T. Este tipo de configuración incorpora ajustes específicos para la conexión con la red móvil y se distribuye independientemente de las actualizaciones generales del sistema operativo.

Apple también comenzó a exigir la instalación de iOS 27.0.1 para activar un iPhone 18 Pro Max nuevo. Un portavoz de la empresa explicó a Tom’s Guide que ambas actualizaciones están diseñadas para ayudar a evitar que el problema ocurra.

La precisión es importante: prevenir nuevos fallos no equivale a reparar los dispositivos que ya perdieron la conectividad. Hasta ahora, Apple no ha señalado que exista un procedimiento de software capaz de devolver el servicio a una unidad afectada.

El 8 de octubre, usuarios inscritos en la versión beta de iOS 27.2 recibieron otro paquete de configuración de operador, que pasó de la versión 72.0.2 a la 72.0.3. La empresa no detalló públicamente todos los cambios incluidos ni aclaró si esa versión corresponde a la configuración 72.1 distribuida para el sistema estable.

Por su parte, AT&T envió un mensaje de texto a sus clientes el 1 de octubre para advertir que ciertos teléfonos podían presentar dificultades con llamadas, mensajes y datos, incluidas las comunicaciones de emergencia. La operadora recomendó actualizar el sistema y aseguró que trabaja con Apple para solucionar el inconveniente.

Cómo solicitar el reemplazo de un iPhone Pro Max afectado

Apple indicó que los usuarios cuyo iPhone 18 Pro Max ya haya perdido el servicio deben comunicarse con Apple Support o con el servicio de atención inalámbrica de AT&T. También pueden acudir a una tienda de cualquiera de las dos compañías para recibir orientación sobre la sustitución del equipo.

La empresa no ha anunciado un programa formal de reparación específico para esta falla ni ha aclarado si el reemplazo tendrá algún costo para el cliente. Por eso, conviene consultar las condiciones aplicables antes de acudir a una tienda y conservar los comprobantes de compra y la información de garantía.

También existe una incógnita técnica. Un desarme del dispositivo identificó un módem Qualcomm Snapdragon X80 en el iPhone 18 Pro Max vendido en EE.UU., en lugar del chip C2 desarrollado por Apple que incorporan otros modelos de la familia.

Sin embargo, ni Apple ni AT&T han relacionado oficialmente ese componente con la pérdida de señal. La ausencia de reportes equivalentes entre otras operadoras también impide establecer una causa definitiva.

Mientras continúa la investigación, los propietarios de un iPhone 18 Pro Max de AT&T deben prestar atención a la aparición de “SOS” y comprobar si pueden realizar llamadas. Si el teléfono ya presenta la falla, la recomendación de Apple es solicitar asistencia para reemplazarlo, en lugar de confiar en que una nueva actualización resolverá el problema.

Sigue leyendo:

* ¿Compraste un iPhone en los últimos dos años? Apple podría deberte hasta $95 por él

* iPhone 18 sube $100, pero si entregas tu celular, pueden bonificarte $1,200

* Apple presenta el iPhone plegable: este es su precio y la fecha en que llegará a las tiendas