Evita llamadas de estafadores: así puedes bloquearlas en iPhone y Android

Las llamadas y los mensajes no deseados pueden llegar desde números ocultos o desde teléfonos que parecen normales. Dos guías de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) explican cómo usar las funciones integradas de iPhone y Android para reducir esas interrupciones.

Los nombres de los menús pueden variar según el modelo y la versión del sistema.

Cómo silenciar y filtrar llamadas en iPhone

Para evitar que suenen las llamadas de números que no tienes guardados, abre ‘Configuración’, entra en ‘Apps’ y luego en ‘Teléfono’.

Busca la opción para filtrar o evaluar llamadas de números desconocidos y selecciona ‘Silenciar’.

Esas llamadas se enviarán al buzón de voz y aparecerán en el historial para que puedas revisarlas después.

Esta medida también puede silenciar una llamada legítima de alguien que aún no está en tus contactos.

En esa misma sección de ‘Teléfono’ puedes buscar ‘Filtrado de llamadas’ y activar ‘Spam’, si tu operador admite la función.

Las llamadas que el operador identifique como posible fraude o correo no deseado se silenciarán y pasarán al buzón de voz.

Apple también ofrece, en modelos compatibles, una opción que pide al desconocido su nombre y el motivo de la llamada antes de hacer sonar el teléfono.

Para separar mensajes de remitentes desconocidos, ve a ‘Configuración’, ‘Apps’, ‘Mensajes’ y activa la opción correspondiente a remitentes desconocidos, como indica la guía de la FCC.

Qué opciones activar en Android

Abre la aplicación ‘Teléfono’, toca el menú de tres puntos y entra en ‘Ajustes’ o ‘Configuración’.

En ‘Números bloqueados’, activa ‘Desconocido’ para impedir llamadas de números privados u ocultos.

Hay una diferencia importante: en la aplicación ‘Teléfono’ de Google, esta opción no bloquea todos los números que faltan en tus contactos; si el número es visible, la llamada todavía puede entrar.

Para detectar llamadas sospechosas, vuelve a los ajustes de ‘Teléfono’ y entra en ‘Identificador de llamada y spam’.

Activa la identificación de llamadas y, si aparece en tu equipo, ‘Filtrar llamadas de spam’. Google señala que las llamadas filtradas pueden seguir apareciendo en el historial y que algunas opciones cambian según el dispositivo.

En la aplicación ‘Mensajes’, toca tu foto o ícono de perfil, abre la configuración y busca ‘Protección contra spam’ o ‘Protección y seguridad’.

Activa el filtro para que la aplicación identifique posibles mensajes no deseados.

Si solo quieres recibir avisos de personas conocidas

Las guías de la FCC también proponen usar ‘No molestar’.

En iPhone, entra en ‘Configuración’, ‘Concentración’, ‘No molestar’ y selecciona en ‘Personas’ los contactos cuyas llamadas y mensajes podrán interrumpirte.

En Android, busca ‘No molestar’ en ‘Configuración’; allí puedes permitir avisos solo de contactos o agregar personas específicas. Activa el modo después de revisar esas excepciones.

Estas herramientas ayudan a reducir las interrupciones, pero ninguna identifica con certeza todas las estafas.

Si esperas una llamada importante de un número nuevo, revisa periódicamente el buzón de voz y las listas de llamadas filtradas.

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