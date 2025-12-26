Clovis Nienow aclara si tiene algo con Fátima Bosch, Miss Universo 2025

Clovis Nienow, conductor del programa Hoy Día, habló de los rumores de que tiene algo sentimental con Fátima Bosch, quien hace poco describió las características que considera debe tener su próxima pareja.

En el show matutino, dieron detalles de las cosas que le atraen a la Miss Universo 2025 de un hombre para poder pensar en un futuro juntos. Algunas de esas características es que debe ser guapo, inteligente, caballeroso, empoderado, sensible, con valores, entre otras cosas.

Alessandra Villegas fue la encargada de presentar este tema y soltó un dato que puso nervioso al exparticipante de La Casa de los Famosos 4: “Clovis, yo no sé por qué, pero le faltó decir que le gustan los ojos azules”.

Luego de esto, bromeó con que Fátima Bosch le da “me gusta” a todas las fotos que él sube en redes sociales.

La conversación fue subiendo de nivel, al punto que consultaron si hay futuro entre ellos, pero el creador de contenido aclaró: “¿Pero cuál futuro? Si es mi amiga”.

El astrólogo Mario Vanucci, quien fue invitado al programa, habló de esta presunta relación e indicó que no ve algo más adelante entre Clovis y Fátima porque ya eso pasó. “Perdónenme, pero eso ya sucedió. Ahí hubo algo en alguna visita a Telemundo o algo”.

Además, confirmó que hubo conversaciones y probablemente hasta beso.

Ante la insistencia, Clovis Nienow dijo: “Yo conocí a Fátima en México, obviamente cuando la coronaron, luego aquí la entrevisté. Es una niña encantadora, con muchos valores, muy sensible, también guapísima”.

El artista indicó que ellos están enfocados en sus trabajos y que por ahora no ve algo formal con ella. Además, destacó que el intercambio de likes entre ellos no quiere decir nada.

Al final del segmento del programa, indicó: “Un besito”. Con esto, dio a entender que hay buena relación entre ellos, pero que al menos hasta ahora no hay nada más.

Sigue leyendo:

· Luca Onestini negó rumores de infidelidad con Aleska Génesis tras su ruptura

· Aleska Génesis revela que Luca Onestini la hirió al recordarle su pasado en la cárcel

· Aleska Génesis sobre Luca Onestini: “No entiendo cómo caí con esa basura”