Clovis Nienow habla de su situación sentimental: ‘Estoy soltero, pero no solo’

El conductor mexicano de TV, Clovis Nienow, habló con Joseline Rodríguez de su situación sentimental luego de haber terminado hace unos meses con la modelo venezolana Aleska Génesis.

En una conversación bastante cercana, el presentador del programa Hoy Día, le preguntó: “¿Cómo está tu corazón?”.

Ante la pregunta, el exparticipante del reality show La Casa de los Famosos respondió: “Bien, bien, la verdad súper bien, contento con el trabajo”.

La venezolana le insistió y Clovis Nienow le contestó: “Ahorita estoy soltero, pero no solo. No, la verdad es que cuando llegue la mujer indicada ahí vamos a estar para recibirla”.

Con esto, dejó ver que por ahora no tiene una pareja, pero no está cerrado a la posibilidad de enamorarse próximamente de nuevo.

Los amores de Clovis Nienow

Al artista lo habían vinculado sentimentalmente hace unos meses con Fátima Bosch, actual Miss Universo, sin embargó, aclaró que todo fue un intercambio de likes porque le parece una mujer guapa, pero no hay nada más.

“Yo conocí a Fátima en México, obviamente cuando la coronaron, luego aquí la entrevisté. Es una niña encantadora, con muchos valores, muy sensible, también guapísima”, señaló en diciembre del 2025.

El mexicano ha tenido una vida sentimental bastante movida, sobre todo por el romance que tuvo durante varios meses con Aleska Génesis, pero terminaron por fuertes diferencias, de las que ha hablado la modelo venezolana.

En la actualidad, el artista se muestra enfocado en su carrera, principalmente en su trabajo en Hoy Día, con el que ha fortalecido su faceta como conductor, pero además mantiene una cercanía con el público que conquistó en La Casa de los Famosos 4.

