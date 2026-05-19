Lo dijo todo: Clovis Nienow cuenta qué sintió frente a Shakira

La escena duró poco, pero bastó para encender todo en redes y en el mundo del espectáculo. La conversación entre Shakira y Clovis Nienow dejó a la audiencia analizando cada gesto, especialmente después de que una especialista asegurara que entre ambos hubo interés evidente.

Pero mientras el público sacaba conclusiones, el conductor decidió explicar cómo vivió realmente ese instante que terminó convertido en el tema de la semana.

Días atrás, la grafóloga Maryfer Centeno observó el video completo de la entrevista y no dudó en interpretarlo. Según comentó, reseñado por People en Español, la cantante dejó ver señales de atracción: “No lo puedo creer, Shakira parece ser que se enamoró y, si no se enamoró, al menos desea a Clovis. Cuando alguien te vea y se muerda la lengua como lo está haciendo Shakira, buenas noticias, le encantas, te desea, le fascinas”, afirmó tras revisar plano por plano.

Clovis Nienow rompió el silencio en su programa

El presentador, quien pasó por el reality La Casa de los Famosos, sabía que la pregunta llegaría tarde o temprano. Su compañero Carlos Calderón fue directo en pleno aire del matutino Hoy Día, transmitido por Telemundo, donde ambos trabajan.

“Clovis, ¿tú sentiste algo de lo que estaba pasando ahí? ¿Te quitó la concentración?”, le lanzó sin rodeos.

Nienow respiró y, lejos de alimentar teorías, optó por la honestidad. “Honestamente, yo no sé de lenguaje corporal, lo que sí sé es lo que yo siento y lo que siento es que estoy súper agradecido con Shakira y con Telemundo que me hayan podido conceder esta entrevista a mí y a Telemundo en general. Shakira es una mujer admirable, una mujer encantadora, con una trayectoria exitosa y, además, es una mujer hermosa, no lo puedo negar”, comentó.

Lo que pasó realmente frente a cámara

El conductor reconoció que tenerla enfrente lo impactó por razones más terrenales de lo que muchos esperaban. Aseguró que su admiración no nació en esa entrevista, sino que viene de años de seguir la carrera de la artista.

Es inevitable que no la pueda admirar por su belleza, por su trayectoria" Clovis Nienow – Modelo y presentador

También explicó que la charla fue mucho más breve de lo que él hubiese deseado: “En ese momento yo estaba concentrado en la entrevista, fue muy corto tiempo. A mí me hubiera encantado que fuera más largo porque yo tenía una entrevista preparada para ella con muchas preguntas, ojalá que se pueda dar en un futuro. Lo que puedo decir es que es una mujer encantadora, una mujer bella”, compartió.

Antes de cerrar el tema, añadió algo que para él fue determinante. Lo que más lo marcó de ese encuentro fue la manera en que la cantante lo recibió. Según relató, “fue esa energía tan bonita que me recibió, algo que no había vivido con otra persona, porque es una mujer con un gran corazón”.

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