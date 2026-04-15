Trump vuelve a criticar a León XIV y afirma que ignora la muerte de miles de manifestantes iraníes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó sus redes sociales para lanzar una nueva crítica contra el papa León XIV al cuestionar su supuesto silencio ante la cifra de muertos en Irán.

A través de una publicación en la plataforma Truth Social, el republicano solicitó que se le informara al líder de la Iglesia Católica sobre la situación de derechos humanos en territorio iraní. En el texto, Trump calificó como “inadmisible” la posibilidad de que dicho país cuente con tecnología nuclear bélica.

“¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42,000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?”, se preguntó el mandatario.

El mensaje del mandatario concluyó con la frase en mayúsculas: “AMERICA HA VUELTO”.

( @realDonaldTrump – Truth Social Post )

( Donald J. Trump – Apr 14 2026, 11:34 PM ET )



Will someone please tell Pope Leo that Iran has killed at least 42,000 innocent, completely unarmed, protesters in the last two months, and that for Iran to have a Nuclear Bomb is absolutely… pic.twitter.com/cHV0SLH80q — Fan Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) April 15, 2026

Tensión diplomática con el Vaticano

El cruce de declaraciones representó el segundo día consecutivo de fricciones entre la Casa Blanca y la Santa Sede. La disputa se originó en las diferencias respecto a la intervención militar de Estados Unidos en Irán y el resto de Medio Oriente, informó EFE.

El pasado lunes, el mandatario ya había arremetido contra la figura del papa, a quien describió como una persona “débil” y “terrible en política exterior”, pero León XIV respondió a estas afirmaciones asegurando no tenerle miedo.

Línea crítica por guerra en Irán

El papa León XIV, de origen estadounidense, ha mantenido una línea crítica frente a las acciones de Washington en Teherán. El pontífice utilizó diversos canales para solicitar el cese de las hostilidades y promover acuerdos de paz en la región.

Durante el vuelo hacia Argelia, punto de inicio de su gira por el continente africano, el líder religioso respondió a las presiones del gobierno norteamericano. Ante los medios de comunicación presentes, aseguró que seguirá levantando fuertemente la voz contra la guerra.

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