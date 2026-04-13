Papa León XIV responde a las descalificaciones Trump: “No tengo miedo”

El papa León XIV afirmó este lunes que no teme a la administración del presidente Donald Trump y aseguró que mantendrá su discurso en favor del diálogo global en lo que fue su vuelo hacia Argelia, inicio de su tercera gira internacional.

“No, no le tengo miedo a la administración Trump, ni a proclamar el mensaje del Evangelio en voz alta, que es para lo que creo que debo estar aquí, y por eso está aquí la Iglesia. No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz”, declaró el papa.

El pontífice, nacido en Chicago, aprovechó el contacto con los 70 periodistas a bordo del avión papal para fijar su postura frente a los ataques del mandatario, quien lo calificó como “débil” y “terrible” en asuntos de política internacional en Truth Social.

“Creo que el presidente no está entendiendo lo que es el mensaje del evangelio”, aseveró, tras lamentar las palabras que Trump le dirigió el pasado fin de semana.

Mensaje del papa contra la guerra y el multilateralismo

León XIV defendió el uso del diálogo y el multilateralismo como las herramientas necesarias para resolver crisis actuales, y rechazó cualquier interpretación de sus palabras como un ataque personal, y enfatizó que el sufrimiento de los inocentes le obliga a mantener su postura crítica contra la violencia armada.

“Sigo manifestándome enérgicamente contra la guerra, tratando de promover la paz, el diálogo y el multilateralismo con los estados para buscar soluciones a los problemas”, agregó el pontífice.

El distanciamiento entre el Vaticano y la Casa Blanca se agudizó tras las críticas del papa a las amenazas militares contra Irán. Como señal de este clima, el pontífice confirmó que no visitará Estados Unidos durante el 250 aniversario de su independencia.

En su lugar, el papa cumplirá una agenda en África (Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial) y pasará el 4 de julio en la isla de Lampedusa, símbolo de la crisis migratoria europea.

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