MLB: Tampa Bay Rays igualaron la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante Guardians

Tampa Bay Rays respondieron en casa en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y derrotaron 3-1 a los Cleveland Guardians, para emparejar la serie y evitar que los visitantes tomara una ventaja de 2-0.

El encuentro se disputó nuevamente en el Tropicana Field, donde los locales construyeron su diferencia a partir de la cuarta entrada.

Después de que Junior Caminero y Jonny DeLuca llegaron a circulación, un error de Ramírez permitió que Víctor Mesa Jr. anotara para colocar el 1-0. La entrada continuó con corredores en circulación y, posteriormente, Liam Hicks conectó un sencillo que impulsó dos carreras, con lo que los Rays ampliaron la ventaja hasta el 3-0.

La reacción llegó en la séptima entrada. Con dos outs y corredores en circulación, Cleveland enfrentó un cambio de lanzador de Tampa Bay, con Ian Seymour entrando por Kevin Kelly. DeLauter respondió con un doblete que permitió a Patrick Bailey llegar al plato, reduciendo la diferencia a 3-1. Sin embargo, Jo Adell consiguió el tercer out para detener la amenaza.

Freddy Peralta comandó el pitcheo de Rays

A Freddy Peralta le dicen “Fastball Freddy” (“Freddy Bola Rápida”) por una razón, y no solo porque la combinación de palabras suena bien.

Ese apodo nunca había sido tan apropiado para el drecho dominicano como en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Guardianes, la noche del martes en el Tropicana Field.

El derecho de los Rays lanzó seis innings en blanco contra Cleveland, la apertura más larga de su carrera en postemporada, apoyándose en su recta durante toda la presentación. De sus 99 pitcheos, su mayor cantidad desde que llegó a los Rays, 71 fueron rectas de cuatro costuras. Entre ellas destacó una de 99.4 millas por hora que Jo Adell conectó de foul en el quinto episodio, el lanzamiento más rápido de los nueve años de carrera de Peralta en Grandes Ligas.

En su apertura anterior, una victoria sobre los Yankees en el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Americana, Peralta alcanzó al menos las 97 millas por hora en el radar en 20 ocasiones, una marca personal. Sin embargo, llegó todavía más encendido a su primera presentación en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, al alcanzar las 97 mph en 29 ocasiones. Eso incluyó tres rectas de cuatro costuras de 99.0 mph o más, algo que solo había conseguido cinco veces en toda su carrera antes del martes.

Después de que Adell conectara de foul el lanzamiento más rápido de su carrera, Peralta respondió con otro pitcheo de 99.0 mph que provocó una línea al jardín central para el último out, dejando a dos corredores en circulación.

Peralta regresó al montículo para el sexto inning y retiró en orden a los Guardians. Su apertura concluyó con un ponche a Petey Halpin, el sexto del encuentro para el dominicano, con un cambio de velocidad en la zona de strike. Peralta soltó un grito mientras saltaba del montículo, al tiempo que el público del Tropicana Field coreaba “¡Freddy! ¡Freddy!” para ovacionar a una de las adquisiciones clave del equipo en la Fecha Límite de Cambios.

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