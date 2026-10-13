Papa León XIV llega al hospital para ser operado de un nódulo pulmonar

El papa León XIV fue ingresado este martes en el Policlínico Gemelli de Roma, donde será intervenido quirúrgicamente esta tarde para remover un nódulo detectado en uno de sus pulmones, así lo anunció la oficina de prensa de la Santa Sede y salió publicado en redes sociales.

El pontífice de 71 años abandonó la Ciudad del Vaticano a través de la Porta del Perugino, cuando saludó a las personas y medios de comunicación presentes. Su llegada al centro médico se registró a la 1:09 p.m., hora local.

León XIV quedará alojado en un área aledaña ubicada en el décimo piso del hospital a causa de trabajos de reestructuración en el apartamento reservado para los pontífices. Decenas de personas y miembros de la prensa permanecen concentrados en las afueras del recinto sanitario.

Pope Leo XIV arrived in good spirits at Gemelli Hospital, where he will undergo surgery this afternoon. A crowd was waiting to greet him, offering a warm welcome and showing their love at this delicate moment.



Let us accompany the Holy Father in prayer. Let us pray for him, for? pic.twitter.com/XUzCrbTcen — EWTN News (@EWTNews) October 13, 2026

¿Cuál es el equipo médico a cargo de la intervención?

La operación estará bajo la dirección del especialista Stefano Margaritora, cirujano torácico de 66 años y catedrático titular, quien cuenta con experiencia en miles de intervenciones y se desempeña como director del servicio de cirugía torácica del Hospital Gemelli desde hace una década.

El pasado domingo, tras la oración del ángelus, el propio papa comunicó públicamente que se sometería a esta cirugía. El pontífice explicó que la afección corresponde a un nódulo pulmonar detectado en una fase muy temprana y bien localizado. Fuentes oficiales de la Santa Sede confirmaron el lunes que el hallazgo se produjo durante un chequeo médico de rutina.

Actividades religiosas y relevancia del centro médico

A las 6:00 p.m., hora de Roma, el obispo vicario, Baldassare Reina, dirigirá el rezo del rosario en la capilla del policlínico para manifestar el acompañamiento de los fieles locales.

El Policlínico Gemelli ha sido un punto recurrente de atención médica para la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Durante su pontificado, Juan Pablo II fue ingresado en esta institución en diez ocasiones.

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