Papa León XIV será hospitalizado el martes, confirmó el Vaticano

El papa León XIV ingresará el martes a mediodía en el Policlínico Gemelli de Roma, donde se le practicará una intervención quirúrgica para la extirpación de un nódulo detectado en un pulmón, según informaron fuentes de la oficina de prensa del Vaticano.

El propio pontífice dio a conocer sus problemas de salud el domingo posterior al rezo del Ángelus. En su declaración, explicó que la afección fue detectada en una fase muy temprana y que el nódulo se encuentra bien localizado.

Por su parte, fuentes de la Santa Sede, citadas por EFE, precisaron este lunes que el hallazgo se produjo durante una revisión médica de “rutina”. Asimismo, anticipó que el periodo de recuperación posoperatorio del pontífice tendrá una duración estimada de una semana.

Actividad oficial previa al ingreso

Pese a la programación de la cirugía, el pontífice estadounidense de 71 años, mantuvo su agenda de trabajo con normalidad durante la jornada matutina. El boletín diario emitido por la Santa Sede señaló que el papa celebró un total de siete audiencias en la mañana.

Entre las autoridades eclesiásticas recibidas figuraron el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.

La información oficial detalló además encuentros con Martin Krebs, nuncio apostólico en Suiza, Liechtenstein y Mónaco; Tarsicio Isao Kikuchi y Alistair Dutton, presidente y secretario general de Cáritas Internacional; el arzobispo estadounidense Timothy Broglio; y Michael Francis Crotty, representante permanente de la Santa Sede ante la Comunidad Económica del África Occidental.

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