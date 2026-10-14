Arbeloa recibió multa de más de $32,800 dólares por quejarse de arbitraje en la Premier League

El comité disciplinario de la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) impuso este miércoles una sanción económica de 25,000 libras (uno $32,883 dólares) al técnico español Álvaro Arbeloa por sus duras declaraciones contra el estamento arbitral tras el partido que enfrentó al Fulham contra el Manchester United el pasado 20 de septiembre.

Las controversiales declaraciones se dieron en las entrevistas posteriores al choque, donde el exjugador y extécnico del Real Madrid declaró: “Todas las decisiones fueron a su favor, y yo ya lo sabía, lo sabía desde el partido contra el Manchester City: aquí no dejan que el Manchester United pierda. Y, sí, creo que nos merecíamos un poco más”.

La FA ratificó que el propio Arbeloa admitió posteriormente la falta, derivando en la audiencia de la comisión integrada por Ruth Kirby, Faye White y Ken Brown. La resolución de la Comisión Reguladora independiente determinó que el estratega actuó de forma inapropiada al poner en tela de juicio la imparcialidad del arbitraje en la Premier League.

Además de la penalización económica, la resolución insta formalmente a Arbeloa a cuidar su comportamiento futuro, recordando la responsabilidad pública que conlleva dirigir en la máxima categoría del fútbol inglés.

“En su cargo de entrenador de la Premier League estará expuesto a la mirada de un gran número de personas, por lo que debe actuar con cautela y tener en cuenta sus obligaciones”, dictaminó el organismo regulador al fijar la multa ajustada a la gravedad del incidente.

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