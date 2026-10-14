EE.UU. habría ocultado a Ucrania alertas sobre ataques rusos, según CBS

Estados Unidos habría dejado de transmitir a Ucrania las primeras alertas sobre ataques rusos con misiles balísticos esta semana, pese a mantener el intercambio de inteligencia con Kiev, según fuentes consultadas por CBS News.

Funcionarios ucranianos sospechan que Washington habría manipulado el sistema de detección, mientras las autoridades estadounidenses atribuyeron la falla al mal tiempo.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski afirmó que su país no recibió advertencias previas de sus aliados antes de los ataques rusos del martes. Según el mandatario, la ofensiva nocturna posterior incluyó más de 39 misiles balísticos y 120 drones, causó seis muertes y dejó a unas 600,000 personas sin electricidad.

Fuentes citadas por CBS señalaron que el sistema estadounidense de alerta temprana volvió a funcionar durante una segunda oleada de misiles, lanzada alrededor de las 3:00 a. m. del miércoles.

También indicaron que Washington había omitido información sobre lanzamientos rusos en otra ocasión a principios de año, alegando que necesitaba concentrar recursos en Oriente Medio.

“Falla” tras la amenaza de Trump

El presidente Donald Trump negó que Estados Unidos hubiera suspendido el intercambio de inteligencia con Ucrania. “Los estamos ayudando y estamos compartiendo información de inteligencia”, declaró, y reiteró que su objetivo es poner fin a la guerra.

Sin embargo, las revelaciones se producen después de que la Administración Trump amenazara con limitar el apoyo militar a Ucrania si Kiev no detenía los ataques de largo alcance contra instalaciones energéticas rusas, según fuentes europeas y ucranianas citadas por CBS News.

Ucrania depende de la inteligencia estadounidense para detectar amenazas aéreas y planificar operaciones militares. Las fuentes consultadas por la cadena describieron la falta de alertas de esta semana como un incidente aislado, no como una interrupción general del intercambio de información.

Zelenski pidió una respuesta firme de Washington ante los ataques y acusó a Rusia de ignorar las declaraciones del mandatario estadounidense.

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