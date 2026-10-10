Trump pide un nuevo presidente para Ucrania y culpa a Zelenski por la guerra con Rusia y el alza del diésel en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que Ucrania debería tener un nuevo mandatario y acusó a Volodímir Zelenski de no haber hecho lo suficiente para poner fin a la guerra con Rusia, además de responsabilizarlo por las dificultades que enfrentan los estadounidenses con los precios del diésel.

“Sugiero que tengan un nuevo líder que pueda llegar a un acuerdo”, declaró Trump antes de viajar a Tennessee para participar en un acto de campaña republicano. El mandatario sostuvo que Zelenski pudo haber alcanzado acuerdos para detener la guerra, pero “por alguna razón nunca lo hace”.

Las declaraciones se produjeron un día después de que Trump anunciara un acuerdo con el presidente ruso, Vladímir Putin, para que Rusia suministre diésel a Estados Unidos, una medida con la que busca contener el aumento de los precios del combustible antes de las elecciones legislativas de medio mandato.

Trump ha presionado durante las últimas semanas a Zelenski para que suspenda los ataques ucranianos contra instalaciones energéticas rusas. El presidente estadounidense también ha atribuido a Ucrania parte de la responsabilidad por el incremento de los precios del diésel en Estados Unidos, pese a que el conflicto con Irán ha contribuido a elevar los precios internacionales de la energía, publicó The Associated Press.

“Quiere crear problemas para el mundo. Quiere crear problemas para nuestros agricultores, nuestros ganaderos, con el combustible diésel”, afirmó Trump.

El presidente estadounidense también responsabilizó a Zelenski por el costo humano y territorial de la guerra. Aseguró que Ucrania ha perdido 30% de su territorio y habló de más de 2 millones de muertos, aunque estimaciones independientes sitúan en alrededor de 20% la parte del territorio ucraniano actualmente bajo control ruso.

Trump sostuvo además que, si hubiera ocupado la Casa Blanca en 2022, la guerra no habría comenzado. “No había razón para que empezara esa guerra entre Ucrania y Rusia”, dijo, y atribuyó su inicio a la “incompetencia”.

Rusia suministrará diésel a Estados Unidos

Trump anunció el viernes que Rusia entregará inicialmente más de 300,000 toneladas de diésel a Estados Unidos, seguidas por otras 500,000 toneladas en noviembre y 1 millón de toneladas posteriormente. También aseguró que Moscú suministrará otros tres millones de toneladas en un periodo corto.

El acuerdo generó rechazo en Ucrania y entre varios aliados europeos de Washington, que consideran que la compra de combustible puede proporcionar nuevos ingresos al gobierno ruso para financiar su esfuerzo bélico.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, expresó su preocupación porque los ingresos energéticos son una fuente fundamental de financiamiento para Rusia. Alemania, por su parte, reiteró que mantiene su compromiso con las sanciones contra Moscú y con el respaldo a Ucrania.

El canciller polaco, Radosław Sikorski, incluso puso en duda que Rusia tenga capacidad para cumplir con las entregas anunciadas, al señalar que Ucrania habría dañado una parte importante de la capacidad de refinación rusa.

El acuerdo también contrasta con las sanciones contra Rusia que Trump firmó el mes pasado para restringir los ingresos procedentes del petróleo y el gas que financian la guerra.

Zelenski cuestiona el acuerdo

Las declaraciones de Trump se produjeron horas después de que ataques rusos mataran al menos a 20 personas en la región ucraniana de Zaporiyia, entre ellas tres niños, de acuerdo con las autoridades de Ucrania. Otras 18 personas resultaron heridas.

Zelenski cuestionó el acuerdo energético entre Washington y Moscú y vinculó la decisión de Trump con los nuevos ataques rusos.

“Hoy, Rusia expresó su agradecimiento por el levantamiento de las sanciones a las exportaciones de diésel lanzando cinco bombas planeadoras contra edificios residenciales en Zaporiyia”, escribió el mandatario ucraniano en X.

Zelenski advirtió que los ingresos adicionales que Rusia obtenga de sus exportaciones pueden destinarse a la producción de armas, drones y misiles, así como al reclutamiento de combatientes.

El mandatario también informó que habló con el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre el fortalecimiento de las defensas aéreas ucranianas y alertó sobre el riesgo de nuevos ataques con misiles en los próximos días.

El anuncio del acuerdo con Rusia coincidió con reuniones en Miami entre el enviado de Trump, Steve Witkoff, su yerno Jared Kushner y representantes ucranianos para discutir una propuesta destinada a poner fin a la guerra.

Un funcionario ucraniano confirmó a AP que la delegación de su país no conocía el acuerdo energético antes de que Trump lo anunciara y aseguró que la operación no estaba vinculada a las conversaciones que se desarrollaban en Florida.

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