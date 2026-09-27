Rusia no descarta una posible reunión entre Trump y Putin durante cumbre en China

Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, podrían sostener un encuentro diplomático durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), programada para los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó este domingo sobre las gestiones en marcha durante una entrevista concedida a la televisión pública rusa.

“Esa será una buena ocasión para que los líderes coincidan, de una u otra forma, en los márgenes de la cumbre”, comentó el vocero ruso.

Asimismo, Peskov indicó que Putin prevé reunirse con el mandatario chino, Xi Jinping, pero sobre la posibilidad de un encuentro de tres bandas que incluya a la representación estadounidense, precisó que “es difícil decir si será una reunión tripartita o serán encuentros bilaterales”.

¿Participará Putin en la cumbre del G20?

Sobre la participación de Putin en la cumbre del G20 programada para diciembre en Florida, Peskov señaló que “esa decisión aún no se ha tomado”, y añadió que “hay que valorar las circunstancias. Sea como sea, Rusia participará activamente en el trabajo del G20”.

Las conversaciones diplomáticas previas incluyen una reunión en Nueva York entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Rubio calificó la cita del G20 como “una nueva oportunidad para que ambos líderes conversen”, informó EFE.

Por su parte, el presidente Donald Trump se refirió al conflicto bélico en Ucrania tras reunirse con el mandatario Volodímir Zelenski. Trump planteó la opción de imponer aranceles de hasta un 100% a países compradores de hidrocarburos rusos y abogó por un acuerdo pacífico antes del inicio de la temporada invernal.

“Sí. Hablé mucho con él (Zelenski), y él está de acuerdo, y Putin también está de acuerdo. Algún día, con suerte en un futuro no muy lejano, ojalá antes del duro invierno, llegarán a un acuerdo”, declaró el mandatario a la prensa.

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