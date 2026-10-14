El Real Madrid apeló a su mística en Champions League con épica remontada a la Roma

El Real Madrid volvió a firmar una noche de épica europea en el Estadio Olímpico. En el regreso de la AS Roma a la Liga de Campeones siete años después y ante el retorno de José Mourinho a la capital italiana, el conjunto blanco levantó un partido que parecía sentenciado al estar 3-1 abajo en el minuto 83, imponiéndose finalmente por 3-4 con tres anotaciones en el tramo final.

El conjunto de Gian Piero Gasperini arrancó con gran intensidad y abrió el marcador al minuto 20 gracias a un potente disparo del neerlandés Marten de Roon.

Aunque Kylian Mbappé igualó las acciones en su partido número 100 en la máxima competición europea tras apoyarse en un desvío de Gianluca Mancini, ‘la Loba’ reaccionó en la segunda mitad con un doblete de Donyell Malen, quien definió primero de vaselina sobre Thibaut Courtois y luego en un mano a mano verificado por el VAR para fijar un 3-1 provisional.

Sin embargo, la entrada de revulsivos como Endrick y Arda Güler encendió la ofensiva merengue. La épica madridista arrancó en el minuto 83 con un gol de Carlos Espí al aprovechar un rechace de Pierluigi Gollini; solo dos minutos más tarde, Endrick estampó la empatada a tres, y en el minuto 90, Antonio Rüdiger remató el centro definitivo para sellar una victoria memorable que mantiene al equipo firme en el torneo continental.

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