Imputan por homicidio al conductor reincidente que arrolló a un bebé en cochecito en Queens

La fiscalía de Queens señaló que un conductor bajo los efectos de la cocaína y con un caso abierto por conducir alcoholizado arrolló a una niñera que empujaba un cochecito, quitándole la vida al bebé de un año que iba dentro, tras saltarse una señal de alto.

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito de Queens, Elvin Rivera, de 57 años, supuestamente pasó a toda velocidad con su Chevrolet Silverado de color blanco por una señal de alto en la Avenida 32 en Murray Hill cerca de las 8:30 de la mañana y atropellando a Justin Hu y a su niñera.

Los paramédicos llevaron inmediatamente a ambos a un hospital de la localidad, donde el infante fue declarado muerto. La niñera sufrió una lesión en el brazo derecho, informaron los funcionarios.

Los fiscales apuntaron que Rivera, que se quedó en la escena tras el accidente, presentaba rastros de cocaína y THC en su organismo y no superó la prueba de sobriedad. Además, dijeron que el hombre tras el volante tenía un caso pendiente por conducir ebrio en El Bronx, derivado de un hecho que tuvo lugar en abril.

Melinda Katz, fiscal de distrito del condado de Queens, denominó la “desgarradora” pérdida de Justi como “completamente evitable”, informó New York Post.

“Trágicamente, cada día mueren víctimas inocentes en este condado debido a la conducción temeraria y bajo los efectos de las drogas, y mi oficina buscará enérgicamente justicia para Justin Hu y su familia”, expresó Katz en un comunicado.

Rivera está acusado de múltiples cargos; en su comparecencia ante el juez el lunes, entre ellos se encuentran homicidio involuntario, homicidio vehicular, agresión, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, conducir en estado de ebriedad, conducción temeraria y conducir sin licencia.

El hombre, quien se declaró no culpable, fue puesto tras las rejas de manera preventiva por el juez Michael Katz y se le negó la libertad bajo fianza.

Si es declarado del cargo más grave, podrían tener una pena de 15 años en la cárcel.

Rivera deberá comparecer nuevamente ante el Tribunal Penal de Queens el próximo 19 de octubre.

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