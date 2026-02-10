Bebé murió arrollado por un vecino en estacionamiento en Queens, Nueva York

Un bebé de un año de nacido murió arrollado al escapar de sus padres en un estacionamiento en Queens, por lo que no que el conductor sea acusado de ningún delito, informó la Policía de Nueva York.

Los investigadores creen que el conductor de 29 años de la BMX X4 2025 no vio al pequeño Imron Bakhtiyorov después de que se escapara de sus padres alrededor de las 7:40 p.m. del sábado en el estacionamiento de Rego Park, indicó Daily News.

Los médicos trasladaron al bebé al New York-Presbyterian Hospital Queens, pero no pudieron salvarlo. El conductor permaneció en el lugar.

El joven al volante y la familia de la víctima viven en el mismo edificio de apartamentos, a sólo varios pisos de distancia, junto al estacionamiento en 98th St. cerca de 62nd Drive, informaron fuentes policiales. El estacionamiento privado es solo para inquilinos del edificio, tiene reductores de velocidad y señales de límite de 5 mph (8 kph).

El jueves una niña de 11 años falleció arrollada por un bus escolar cerca de su casa en Brooklyn (NYC). En diciembre un bebé de 2 años fue atropellado mortalmente por el conductor de una camioneta en un camino de entrada residencial en Long Island (NY). En agosto otro bebé de 2 años murió en un estacionamiento del Parque Estatal Belmont Lake, en North Babylon (NY).

En total, 205 personas perdieron la vida en accidentes viales en la ciudad de Nueva York el año pasado, lo que representó una disminución de 19% con respecto a 2024 y es además la cifra de fallecimientos más baja desde que NYC comenzó a llevar registros en 1910, según datos del DOT.

Pero 2026 ha comenzado con cifras alarmantes: apenas la madrugada del 1 de enero al menos dos hispanos perdieron la vida arrollados en NYC: Elvin Sánchez, viudo de 68 años, murió en el hospital por las lesiones que sufrió al ser golpeado en Brooklyn por un auto que huyó. Más tarde ese mismo día Anselm Okeke, de 70 años, admitió haberlo atropellado.

Además el joven ecuatoriano Darwin Adrián Malan Cargua (25) murió y su amigo Luis Paco Romero resultó gravemente lesionado al ser arrollados en Queens (NYC), luego de asistir a la celebración de Año Nuevo en Times Square. El conductor que los embistió huyó de la escena y no ha sido capturado.

Al día siguiente, el 2 de enero, Gerardo Ávila, anciano de 90 años, y la niña Anheli Vásquez (6) perecieron tras un aparatoso accidente automovilístico en Staten Island (NYC) a plena luz del día. La esposa de él resultó gravemente herida. El 4 de enero Bianca Arias, joven abuela que emigró de México, fue golpeada fatalmente mientras conducía su scooter (patineta eléctrica) por un conductor ebrio en Astoria, Queens (NYC).

También en enero Kianna Underwood, mujer de 33 años que fue una actriz infantil de Nickelodeon, murió dramáticamente tras ser arrollada por un auto en Brooklyn (NYC) y además arrastrada por dos cuadras.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”,prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.