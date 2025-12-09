Bebé murió arrollado afuera de una residencia en Nueva York

Un bebé de 2 años fue atropellado mortalmente por el conductor de una camioneta en un camino de entrada residencial en Long Island (NY).

La policía no reveló la edad ni el sexo del menor, pero el medio de comunicación en línea Greater Long Island dijo que la víctima era un varón de 2 años.

Los agentes acudieron a la vivienda ubicada en Maureen Drive, en Mount Sinai, alrededor de las 12:30 p.m. del sábado, según informó la Policía del condado Suffolk. Al llegar encontraron al niño herido, quien fue trasladado de urgencia al Stony Brook University Hospital, donde lo declararon muerto.

Los padres del bebé se encontraban en el lugar. El niño fue atropellado por una camioneta Ram 1500. Posteriormente, se vio que el vehículo era remolcado del lugar. No se han anunciado cargos.

Fue al menos el 2do caso de un niño pequeño fatalmente atropellado en Long Island este año. En agosto otro bebé de 2 años murió en un estacionamiento del Parque Estatal Belmont Lake, en North Babylon por un sedán Acura. El mismo conductor llamó al 911 y permaneció en el lugar. Los investigadores consideraron que el caso fue un trágico accidente y no se presentaron cargos penales, recordó Daily News.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

La semana pasada un caminante de 68 años murió atropellado por una scooter mientras cruzaba una calle en Queens (NYC). En noviembre una conductora de 99 años atropelló con su auto a un ciclista de 80 años en Nueva Jersey, dejándolo gravemente herido mientras se daba a la fuga, según la policía.

En octubre una inmigrante salvadoreña fue acusada de conducir sin licencia al atropellar fatalmente a un peatón de 45 años en Long Island (NY) y huir. Por ello enfrentaba una posible deportación. A fines de marzo Luis Cruz, inmigrante mexicano de 49 años, murió atropellado por un ciclista en Brooklyn (NYC), dejando a su familia consternada y pidiendo leyes más estrictas para regular a los pedalistas imprudentes.