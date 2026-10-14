Muere Jorge “Locomotora” Castro, leyenda del boxeo argentino, a los 59 años

El boxeo latinoamericano despide a uno de sus guerreros más carismáticos e indomables. El exboxeador argentino Jorge ‘Locomotora’ Castro, excampeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), falleció este miércoles a los 59 años en un establecimiento de entretenimiento en Morón, a las afueras de Buenos Aires.

Las investigaciones iniciales conducidas por las autoridades competentes apuntan a una descompensación cardíaca súbita vinculada a su cuadro de diabetes.

Su hija Quimey, quien lo acompañaba al momento del colapso, relató que el ex púgil sintió un fuerte dolor de pecho antes de ser asistido por el personal de seguridad y el equipo médico, que le realizó maniobras de RCP sin éxito.

Nacido en Caleta Olivia (Santa Cruz) y apodado también ‘Roña’, Castro dejó una impronta imborrable durante la década de 1990 gracias a su coraje sobre el ring y su carisma popular fuera de él, destacando en años recientes por sus labores comunitarias al frente de comedores sociales.

Castro construyó un impresionante récord profesional de 144 combates, cosechando 130 victorias (90 por nocaut), 11 derrotas y 3 empates. Su punto cumbre llegó el 12 de agosto de 1994 al coronarse campeón mundial AMB derrotando a Reggie Johnson en Tucumán, gesta que inmortalizó meses después en una épica defensa frente a John David Jackson, donde dio vuelta a la contienda con un nocaut inolvidable. Tras realizar cuatro defensas exitosas y retirarse oficialmente en 2007, sus restos serán velados esta tarde en Morón para el último adiós de la afición.

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