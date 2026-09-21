Tyson Fury y Anthony Joshua tendrían su esperado combate en diciembre en Gales

Uno de los combates de boxeo más esperados de los últimos años estaría cada vez más cerca de concretarse, después que Tyson Fury y Anthony Joshua tendrían todo acordado.

Los excampeones mundiales de los pesos pesados negocian los últimos detalles para enfrentarse el próximo 11 de diciembre en el Principality Stadium de Cardiff, Gales.

El esperado duelo entre los dos británicos podría ser anunciado oficialmente la próxima semana, después de meses de negociaciones que en algunos momentos hicieron pensar que el combate finalmente no se realizaría, según fuentes citadas por DAZN.

The long-awaited heavyweight fight between Tyson Fury and Anthony Joshua is expected to take place at Cardiff's Principality Stadium on 11 December ????????



New York ?

London ?

Cardiff ?



Cardiff has firmly emerged as the frontrunner to host the bout, with an official? pic.twitter.com/tzmpQuSCGO — BBC Sport Wales (@BBCSportWales) September 21, 2026

Expectación entre los aficionados

Fury había asegurado a comienzos de septiembre que la pelea estaba descartada y que su intención era buscar una tercera pelea contra el ucraniano Oleksandr Usyk. Sin embargo, las partes habrían encontrado finalmente un punto de acuerdo.

Uno de los principales obstáculos era la sede. El equipo de Joshua, encabezado por el promotor Eddie Hearn, insistía en que el enfrentamiento debía disputarse en el Reino Unido y se había mostrado contrario a la posibilidad de trasladarlo a Nueva York.

La posibilidad de que Fury y Joshua finalmente compartan el ring ha generado enorme expectación entre los aficionados, que llevan más de una década esperando un enfrentamiento entre dos de los nombres más importantes de la categoría pesada.

Llegan con victorias

Los dos púgiles disputaron recientemente combates considerados como una preparación para el esperado enfrentamiento.

Fury, de 38 años, derrotó al polaco Mariusz Wach el 24 de julio en Tailandia. El combate terminó después de siete asaltos, cuando Wach no salió a disputar el octavo.

Joshua, por su parte, venció al también polaco Kristian Prenga por nocaut en el segundo asalto al día siguiente, en una pelea celebrada en Arabia Saudita.

Aunque el combate entre Fury y Joshua no tendría un título mundial en juego, el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, señaló el pasado mes que el organismo aprobaría el enfrentamiento como una eliminatoria por el título mundial de los pesos pesados.

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