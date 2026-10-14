Premios Billboard de la Música Latina 2026: dónde verlos gratis y a qué hora

Los fanáticos de la música latina tienen una cita el jueves 22 de octubre con los Premios Billboard de la Música Latina 2026. La ceremonia reunirá a figuras de distintos géneros y contará con actuaciones en vivo, reconocimientos y presentadores invitados. La transmisión comenzará a las 8 p.m., hora del Este, por Telemundo y Peacock, con cobertura de la alfombra azul desde las 7 p.m. ET.

Para quienes buscan opciones sin costo, la señal abierta de Telemundo puede ser la alternativa más sencilla, siempre que esté disponible en su zona. La aplicación oficial de la cadena también ofrecerá la opción de disfrutar del evento, aunque el acceso puede depender de las condiciones del servicio. Peacock es otra opción para quienes cuentan con esa plataforma. La disponibilidad de cada alternativa puede variar según el proveedor y la ubicación.

Miami como casa de la fiesta latina

La cita será en el James L. Knight Center de Miami, Florida, con Carmen Villalobos y Javier Poza como conductores. Además de Telemundo y Peacock, el espectáculo estará disponible por Universo y, para los países de América Latina y el Caribe, a través de Telemundo Internacional, según la información publicada por el canal.

La gala cerrará la Semana de la Música Latina de Billboard, que reunirá a artistas, productores, compositores y ejecutivos de la industria en Miami del 19 al 22 de octubre. La programación contempla encuentros profesionales, presentaciones y actividades para los seguidores de la música hispana.

Puedes consultar los detalles de la transmisión en el sitio oficial de Telemundo.

Estos son los artistas y presentadores confirmados

La lista de invitados incluye a Adriana Monsalve, Ana Brenda Contreras, Ana Mena, Andrea Meza, Baby Rasta & Gringo, Becky G, Clave Especial, Erick Elías, Gilberto Santa Rosa, Gregorio Pernía, Jacqueline Bracamontes, José Luis Rodríguez, Julio Vaqueiro, Lali, Los Gemelos, Luis Alfonso, Luis Omar Tapia, Lupillo Rivera, Mike Bahía, Pancho Uresti y Ryan Castro, quienes participarán como presentadores de distintas categorías.

En el apartado musical, el público podrá disfrutar de Carlos Rivera, Chuyin, Elvis Crespo, Erick Brian, Ha*Ash, Jessi Uribe, Kapo, La Nueva Ola de la Cumbia, Manuel Turizo, Melymel, Nanpa Básico, Nella, Ozuna, Pablo Alborán, Paola Jara, Pututi & Nesty, RIZA, SANTOS BRAVOS, Tito Double P, Tony Dize, Víctor Manuelle, Xavi y Yahritza y Su Esencia.

La ceremonia reconocerá a los artistas, álbumes y canciones más destacados del año a partir de su desempeño en ventas, reproducciones digitales, difusión radial y otros indicadores que alimentan las listas de Billboard.

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