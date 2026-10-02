La cantante española Rosalía recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama 2026 en reconocimiento a su trayectoria artística, según informaron la cadena Telemundo y Billboard.

Billboard y Telemundo destacaron la innovación musical de Rosalía en su carrera artística. “Por una carrera extraordinaria definida por la innovación musical, una visión artística singular y una influencia que sin duda ha trascendido géneros, idiomas y fronteras”, destacaron.

La organización aseguró que Rosalía es una de las artistas más distintivas e influyentes de la música global y recordó que su último álbum, “LUX”, logró cinco número 1 en las listas de Billboard. Rosalía también logró entrar al Top 10 de Billboard 200 y su álbum fue reconocido como uno de los mejores discos del año por publicaciones como “Billboard”, “The New York Times”, “Pitchfork” y “The New Yorker”.

El premio Billboard Salón de la Fama “celebra una carrera artística que va más allá de la interpretación musical y toma en cuenta la increíble influencia del artista a nivel global y en múltiples campos. Está reservado a artistas que han logrado reconocimiento mundial por su labor, trascendiendo fronteras de géneros e idiomas”, afirma Billboard.

Rosalía también es finalista a seis premios este año que se entregarán a los ganadores en la ceremonia del 22 de octubre, que se transmitirá en vivo por Telemundo y Peacock.

El estilo artístico de Rosalía se caracterizó por la fusión de ritmos tradicionales, sonidos contemporáneos y una identidad visual única. LUX es el más reciente proyecto musical de Rosalía, que lanzó en 2025. El álbum, que incluye 13 idiomas diferentes y es su proyecto más ambicioso de su carrera. Rosalía también concluyó recientemente su LUX Tour, completando 57 fechas sold out.

Los Premios Billboard 2026 se celebrarán el próximo 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami. Peso Pluma encabeza la lista de finalistas a los Premios Billboard con 17 menciones, seguido por Tito Double P, con 15 menciones, y Fuerza Regida, con 12. Karol G es nueve veces finalista, Prince Royce ocho y Bad Bunny siete.

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