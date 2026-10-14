Pudín de pan: la receta de Bryan Ford para un postre clásico

En muchas culturas, el pan viejo es el ingrediente estrella del pudín de pan. Una preparación deliciosa que le da una oportunidad única al pan, que pasa a ser el centro del postre. Entre la variedad de formas de preparar el pudín, Bryan Ford comparte su receta de su libro de cocina, «Pan y Dulce».

«Pan viejo» no significa necesariamente que esté en mal estado o mohoso. El chef se refiere al pan de uno o dos días que se ha secado, lo que lo convierte en el vehículo perfecto para absorber la mezcla dulce de leche y huevo y lograr una textura muy húmeda al sacarlo del horno. Puedes usar alternativas sin lácteos como leche de almendras, soja, avena o coco en lugar de leche entera y nata.

Como pastelero profesional, se dedica por completo a medir los ingredientes por peso. Si bien esto requiere una báscula de cocina digital económica, esta práctica supone una mejora inmediata respecto a hornear por volumen, es decir, usando tazas y cucharadas medidoras. Pero como por experiencia sabe que no todos los reposteros caseros comparten esta opinión, en esta receta incluyó las conversiones por volumen.

Pudín de Pan

Rinde: 8 porciones

Ingredientes

300 gramos (10 ½ onzas) de pan o pan dulce del día anterior, cortado en cubos y desmenuzado.

de pan o pan dulce del día anterior, cortado en cubos y desmenuzado. 400 gramos (1 ⅔ taza) de leche entera.

de leche entera. 5 huevos grandes .

. 100 gramos (½ taza compacta) de azúcar moreno.

de azúcar moreno. 2 gramos (1 cucharadita) de canela molida.

de canela molida. 1 gramo (1 cucharadita) de nuez moscada molida.

de nuez moscada molida. 100 gramos (⅔ taza) de pasas.

de pasas. 75 gramos (¾ de taza) de coco rallado , más un poco más para decorar.

de , más un poco más para decorar. 50 gramos (⅓ taza) de chispas de chocolate semidulce.

de chispas de chocolate semidulce. 100 gramos (½ taza) de azúcar granulada.

de azúcar granulada. 50 gramos (3 ½ cucharadas) de mantequilla sin sal .

de . 40 gramos (3 cucharadas) de crema espesa.

de crema espesa. 5 gramos (1 cucharadita) de extracto de vainilla.

de extracto de vainilla. Ron oscuro al gusto.

Instrucciones paso a paso

Prepara la base: Corta el pan viejo o pan dulce en cubos. Luego, desmenuza cada cubo lo más finamente posible. Haz la mezcla líquida: En un bol grande, mezcla la leche, los huevos, el azúcar moreno, la canela y la nuez moscada. Bate hasta que se integren bien. Integra los ingredientes: Añade el pan cortado en cubos a la mezcla e incorpóralo hasta que esté completamente húmedo. Debe haber más humedad que pan, lo cual es bueno porque el pan la absorberá. Si la mezcla está demasiado seca, ajusta la cantidad según sea necesario. Agrega toques especiales: Agrega las pasas y el coco rallado a la mezcla y vuelve a mezclar hasta que estén bien distribuidos. Cubre la mezcla y refrigérate durante la noche (de 8 a 12 horas), o transfiérela a una bandeja para hornear y déjala reposar al menos 30 minutos antes de hornear. Hornea a la perfección: Una vez listo para hornear, precalienta el horno a 190 °C (375 °F). Vierte la mezcla en un molde para pan o pastel y cúbrela con las chispas de chocolate. Agrega más coco rallado por encima para que adquiera un agradable sabor tostado. Coloca el molde en el horno y hornea el pudín de pan durante unos 35 minutos. Prepara la salsa de ron: Mientras tanto, en una cacerola pequeña a fuego lento, combina el azúcar granulada, la mantequilla y la crema de leche, y bata hasta que el azúcar esté casi disuelto. Busque una consistencia relativamente espesa. Si es necesario, deje que se reduzca durante 5 minutos. Dale el toque final: Una vez que haya alcanzado la consistencia deseada, agregue la vainilla y la cantidad de ron que desee y bata bien. Deje reposar hasta que el pudín esté listo. Sirve y disfruta: Deja enfriar el pudín de pan durante unos 15 minutos antes de cortarlo. Sírvelo tibio y vierte la salsa de ron por encima.

Con información AP

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