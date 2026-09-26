Cómo hacer el Pumpkin Spice Latte de Starbucks en casa: receta fácil, económica y sin azúcar

Llega el otoño con sus sabores de temporada y con el famoso Pumpkin Spice Latte de Starbucks, que se puede hacer en casa con una receta económica, fácil y sin azúcar. La clave de esta receta está en la combinación de especias que le imprimen un aroma especial a esta bebida.

Esta es una versión económica y con ingredientes naturales de la receta original publicada en el canal de recetas Con amor Karen. Preparar un Pumpkin Spice Latte en casa brinda la oportunidad de usar ingredientes naturales como calabaza y leche de almendras, sin azúcares ni aditivos. Esto permite:

Control del azúcar : las bebidas caseras sin azúcar añadido eliminan esa carga de azúcares libres.

: las bebidas caseras sin azúcar añadido eliminan esa carga de azúcares libres. Más nutrientes reales : las bebidas caseras con ingredientes como verduras y frutas aportan fibra , vitaminas y antioxidantes naturales , sin procesados ni conservantes.

: las bebidas caseras con ingredientes como y frutas aportan , y , sin procesados ni conservantes. Menos calorías vacías: los ingredientes naturales en su conjunto ayudan a restar grandes cantidades de calorías a la bebida en comparación con las comerciales.

Beneficios de los ingredientes

Las calabazas se pueden incorporar a las diferentes recetas durante todo el año. Crédito: Shutterstock

La preparación de esta bebida en casa representa un ahorro, ya que con lo que cuesta comprar uno en una cafetería, puedes hacer varios en casa. También hay un ahorro significativo de azúcar para el organismo.

La combinación de calabaza y la leche de almendras es saludable y nutritiva por el perfil de ambos alimentos, respaldados por la ciencia.

La calabaza es rica en betacaroteno, vitamina A, antioxidantes y fibra, una combinación ideal para fortalecer el combate de los radicales libres, la visión y el sistema digestivo.

Visión y sistema inmunitario : los carotenoides y precursores de vitamina A son esenciales para la función visual y el refuerzo inmunológico, destaca el portal especializado Tua Saúde.

: los carotenoides y precursores de son esenciales para la función visual y el refuerzo inmunológico, destaca el portal especializado Tua Saúde. Salud digestiva : su contenido de fibra contribuye al bienestar intestinal y puede actuar como prebiótico .

: su contenido de contribuye al bienestar intestinal y puede actuar como . Propiedades antioxidantes: su perfil rico en compuestos como la vitamina C y otros fitoquímicos ayuda a proteger las células del daño oxidativo.

Mientras que la leche de almendras es una bebida vegetal ideal para sustituir la leche de vaca, ya que es libre de lactosa y colesterol, además de ser baja en calorías.

Bajo contenido calórico : tiene menos calorías que la leche de vaca, es útil para el control de peso , contiene ácidos grasos insaturados beneficiosos y no aporta colesterol.

: tiene menos calorías que la leche de vaca, es útil para el , contiene beneficiosos y no aporta colesterol. Una alternativa para intolerantes a la lactosa : al no contener lactosa, es ideal para personas con esta condición.

: al no contener lactosa, es ideal para personas con esta condición. Rica en vitamina E: un antioxidante que protege las células del daño de los radicales libres. También aporta minerales como el magnesio y, en versiones fortificadas, calcio y vitamina D para la salud ósea.

Calabazas y especias en un vaso

La especia de calabaza tan popular en el otoño es una mezcla de otras especias que le dan ese sabor de otoño que tanto promocionan las cadenas de comida. Crédito: Shutterstock

Ingredientes

Para el concentrado de calabaza:

Puré de calabaza

Leche de almendras

Extracto de vainilla

Canela en polvo

Cúrcuma en polvo

Jengibre en polvo

Para el armado de la bebida:

Hielos al gusto

Café (tu preferido, recién preparado o espresso)

(tu preferido, recién preparado o espresso) Jarabe de calabaza sin azúcar

Paso a paso

Prepara el concentrado: lleva a la licuadora el puré de calabaza, la leche de almendras, el extracto de vainilla, la canela, la cúrcuma y el jengibre en polvo. Licúa muy bien hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa. Sirve la base: llena un vaso alto con hielos al gusto y vierte el café. Endulza y mezcla: añade el jarabe de calabaza sin azúcar para darle ese toque dulce perfecto. Disfruta: incorpora el concentrado que licuaste, revuelve bien y a disfrutar de tu Pumpkin Spice Latte sin azúcar.

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