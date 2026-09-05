Cómo hacer panqueques de plátano maduro sin desperdicio

Si tienes plátanos maduros y estás pensando en descartarlos porque crees que ya no sirven, esta receta es un auténtico tesoro en la cocina. Aprovecha el dulzor natural de la fruta bien madura, por lo que no es necesario agregar azúcar. Se trata de una joya de la gastronomía guatemalteca que nos salva cualquier mañana con cero desperdicio y mucho sabor.

Con esta sencilla preparación, puedes transformar esos frutos olvidados en unos panqueques de plátano doraditos, esponjosos y verdaderamente irresistibles, inspirados en el estilo tradicional de Recetas en Casayfamiliatv.

Ingredientes

4 plátanos bien maduros

2 huevos

1/2 taza de leche

1/2 cucharadita de canela molida

1/2 cucharada de polvo para hornear

1/2 cucharada de vainilla

1 pizca de sal

1 taza de harina de trigo todo uso

1 cucharada de azúcar (opcional, aunque el banano maduro ya aporta dulzura natural)

(opcional, aunque el banano maduro ya aporta dulzura natural) Aceite vegetal (suficiente para la cocción)

(suficiente para la cocción) Rebanadas de plátano fresco y azúcar con canela para decorar

Paso a paso

Retira la cáscara de los plátanos, colócalos en un bol y tritúralos muy bien hasta obtener un puré suave. Es clave dejar algunos trocitos pequeños para aportarle textura a la masa. Agrega los dos huevos, la media taza de leche, la media cucharadita de canela molida, el polvo para hornear, la vainilla, la pizca de sal y la taza de harina de trigo todo uso, incorporando de manera opcional la cucharada de azúcar si prefieres un toque extra de dulzor. Mezcla todos los ingredientes con movimientos envolventes hasta conseguir una preparación homogénea. Calienta suficiente aceite vegetal en un sartén amplio y vierte porciones de la mezcla, dejando que los panqueques se doren perfectamente por ambos lados a fuego medio . Una vez que adquieran un tono dorado uniforme, retíralos del fuego y colócalos sobre papel absorbente para retirar el exceso de grasa. Finalmente, sirve este clásico de la cocina tradicional acompañado de rebanadas de plátano fresco, un toque de azúcar con canela por encima y una bebida caliente de tu preferencia .

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