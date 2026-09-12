Cheesecake y Carrot Cake: la fusión saludable que se volvió tendencia

Lo mejor de dos postres favoritos en uno solo: cheesecake y carrot cake. Se trata de una receta que combina ingredientes deliciosos y que no contiene azúcares añadidos ni harina refinada, por lo que es una opción genial para satisfacer un antojo dulce, una merienda o un desayuno en el marco de una alimentación equilibrada.

Esta es una versión inspirada en la receta original compartida por Puli Cocina, muy fácil de preparar y con ingredientes que seguro tienes en casa.

La clave de esta preparación está en la combinación de sabores y en lograr esa textura cremosa tan característica de un buen cheesecake, para lo cual es fundamental respetar las cantidades y medidas indicadas.

Ingredientes para la mezcla de cheesecake:

100 g de queso crema

2 huevos

Edulcorante al gusto

al gusto Esencia de vainilla al gusto

al gusto 1 cucharada de maicena (fécula de maíz)

Ingredientes para la capa de carrot cake:

2 huevos

1 chorrito de leche

Esencia de vainilla y edulcorante al gusto

y al gusto 1 taza de harina de avena (o la que prefieras)

(o la que prefieras) 1 zanahoria rallada

rallada Frutos secos al gusto (opcional)

Paso a paso

Para el cheesecake:

Mezcla los 100 gramos de queso crema, los dos huevos, el edulcorante y la esencia de vainilla. Integra todo, agrega la cucharada de maicena y reserva.

Para el carrot cake:

Mezcla los dos huevos, el chorrito de leche, la esencia de vainilla y el edulcorante. Integra bien los líquidos y agrega la taza de harina de avena. Añade la zanahoria rallada y los frutos secos.

Ensamblado, molde y horneado:

1.Molde: Utiliza un molde apto para horno o freidora de aire (preferiblemente desmoldable o de silicona, de 15 a 18 cm de diámetro), engrasado o forrado con papel vegetal para facilitar el desmolde.

2. Ensamblado: Con ayuda de un cucharón, ve intercalando las dos preparaciones en el molde hasta completarlo.

3. Cocción en horno convencional: Precalienta el horno a 180 °C. Hornea durante 40 a 45 minutos.

4. Cocción en air fryer: Precalienta la freidora de aire a 160 °C durante 3 a 5 minutos. Introduce el molde y cocina a 160 °C durante 30 a 35 minutos.

5. Punto de cocción: La preparación estará lista cuando, al insertar un palillo o cuchillo en el centro, este salga limpio, y los bordes se noten firmes con el centro ligeramente suave.

Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera al menos 2 horas antes de servir para asentarla bien. Puedes decorar con más frutos secos o una cobertura ligera mezclando queso crema, esencia de vainilla y edulcorante.

Sigue leyendo:

.¿Por qué debes incluir proteínas en cada comida? Receta de proteína vegetal

.Galletas de mantequilla caseras: la receta fácil de 5 ingredientes lista en 13 minutos

.Dos versiones de iced coffee virales y refrescantes para hacer en casa