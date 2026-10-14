Shakira hace historia con el número de asistentes a su gira

Este lunes 12 de octubre, Shakira aprovechó el día festivo en España para dar el último show de la residencia que mantuvo durante un mes en Madrid. Esta residencia no solo es un hito para la cantante colombiana, sino para la industria del entretenimiento.

En los 13 conciertos de la residencia, Shakira logró reunir a más de 700,000 personas. El cierre de la gira se dio al mismo tiempo que pasó a liderar la lista LIVE75 de Pollstar con un promedio de 50,233 asistentes por concierto. Esta lista solo tiene el registro de las nueve primeras funciones de Madrid: 452,097 entradas vendidas.

Estos shows en Madrid, España, refuerzan la exitosa gira que Shakira ha celebrado durante casi dos años: “Las Mujeres Ya No Lloran Tour”.

Durante toda la residencia, Shakira sorprendió a sus fanáticos con invitados especiales. En la lista están Dua Lipa, Laura Pausini, Alejandro Sanz, Maluma, Beéle, Manuel Turizo, Dani Martín y Bizarrap.

Maluma fue uno de los invitados especiales en el último show. Crédito: Nicolas Gerardin | Cortesía

El cambio de Shakira para la industria

Shakira no solo ha logrado posicionarse como una de las giras con más asistentes, lo que se traduce en éxito económico, sino que también se convirtió en una referencia para la industria.

Aunque en los últimos años los artistas han apostado más por residencias en ciudades, Shakira lo ha llevado a otro nivel al crear su propio recinto en el que no solo se disfrutaba la música, sino que tenía como objetivo resaltar la cultura latina.

La cantante colombiana diseñó y construyó Macondo Park, un recinto que se dividió en partes: un museo, un escenario secundario para la presentación de otros artistas, un punto gastronómico, una librería y zona infantil.

La cantidad de actividades generó que la apertura de puertas se diera varias horas antes de la hora pautada del concierto de Shakira.

En Madrid se construyó Makondo Park, un espacio para resaltar la cultura latina. Crédito: Cortesía

Al mismo tiempo que Shakira estaba cumpliendo con esta residencia de 13 shows, en Nueva York Harry Styles tiene una residencia en el Madison Square Garden de 30 shows. Esto es positivo para el artista porque ganan dinero sin tener que viajar demasiado, que suele ser el mayor reto que tienen durante las giras.

La cantidad de shows limitados a una sola ciudad también genera el movimiento de fanáticos, lo que genera beneficios turísticos para las ciudades elegidas por el artista.

En los próximos meses se podrá medir el impacto de este festival latino creado por Shakira en Madrid, pues podría ser replicado.

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