Penélope Cruz y Maluma fueron parte del penúltimo show de Shakira en Madrid

Este domingo 11 de octubre, Shakira celebró su penúltimo concierto de la residencia en Madrid, España.

Como lo ha hecho durante todo el “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, la cantante colombiana entra al show acompañada de algunos famosos y esta vez lo hizo al lado de la actriz española Penélope Cruz. A través de su historia de Instagram, expresó la emoción de haber caminado junto a ella al escenario.

En este mismo concierto del 11 de octubre, Shakira sorprendió a su público al invitar al escenario a Maluma, con quien interpretó “Agua”, canción que ambos artistas colombianos lanzaron hace pocas semanas.

Esta no es la única colaboración que tienen Maluma y Shakira; incluso, uno de los momentos más icónicos del espectáculo es cuando la cantante colombiana interpreta “Chantaje”, canción que lanzó junto con Maluma en el 2016.

Ahora, Shakira se está preparando para cerrar su histórica residencia en Madrid con un show este 12 de octubre en el que tendrá a varios invitados especiales.

Esta función se anunció a mitad de residencia, y al mismo tiempo anunció a los invitados especiales que tendría para ese día: Maluma, Beéle y Dani Martín. Este no es solo el cierre de la residencia, sino también de la gira que comenzó a inicios del 2025.

Además de las personas que ya ha dicho que serán parte del show, podría ser que Shakira sorprenda a sus fanáticos con otros famosos.

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