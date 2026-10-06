Shakira y Piqué discuten en un juzgado de Barcelona el régimen de visitas de sus hijos

La cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué se reencontraron en un juzgado de Barcelona, España, para discutir el régimen de visita de sus dos hijos, Milan y Sasha, a más de cuatro años de su polémica separación.

Shakira se encuentra en España en medio de su residencia en Madrid, con la cual cerrará su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”. En medio de las obligaciones profesionales de ambos, Shakira y Piqué se encontraron en el juzgado en Barcelona para acordar nuevos términos en el régimen de visita de sus hijos.

De acuerdo con un comunicado, Shakira solicitó reducir los viajes transatlánticos de corta estancia de los menores entre Miami, donde viven con ella, y Barcelona, donde reside el padre, “para proteger su bienestar emocional, físico y académico”, según explicaron sus representantes legales.

La artista propone que Piqué viaje a Miami en los periodos vacacionales de pocos días, facilitando que los menores puedan “mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar”, agregan los abogados en el comunicado.

En el comunicado se aclara que con su petición, la cantante “no pretende reducir el tiempo que los niños comparten con su padre”.

Shakira y Piqué iniciaron su relación en 2011 luego de que se conocieron en el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010, torneo en el que la selección española se alzó con el campeonato. De esa relación nacieron sus dos hijos, Milan y Sasha, en 2013 y 2015. Estuvieron juntos durante una década, tiempo en el cual vivieron mayormente en Barcelona hasta junio de 2022, cuando anunciaron su separación en medio de una fuerte polémica por una supuesta infidelidad del deportista español con su actual novia.

Unos meses después, alcanzaron un acuerdo para la custodia de sus hijos, tras el cual la artista dejó Barcelona y se trasladó a vivir con los niños a Miami. Piqué, por su parte, dispone de varios días al mes y vacaciones para estar con ellos.

La estrella de Barranquilla, de 49 años, se encuentra cerrando su exitosa gira mundial en Madrid, donde el 18 de septiembre arrancó una serie de 13 conciertos que se extenderán hasta el 12 de octubre, tras anunciar el lunes esta última fecha adicional.

Live Nation ha construido para la ocasión un “estadio Shakira”, un recinto efímero en el sur de Madrid con capacidad para unas 50.000 personas.

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