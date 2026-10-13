Shakira dedicó unas emotivas palabras a su ex Antonio de la Rúa en el último concierto de su gira

Shakira se despidió de Madrid el 12 de octubre con una noche cargada de emociones, invitados especiales y reflexiones personales. Uno de los momentos más significativos de la última presentación de su residencia europea fue cuando la estrella colombiana dedicó unas emotivas palabras a Antonio de la Rúa, el argentino con quien mantuvo una relación sentimental durante más de una década.

Ante los 55.000 espectadores que asistieron al concierto final, la artista colombiana reconoció públicamente el papel que su expareja ha tenido en esta etapa de su carrera. La intérprete de Antología agradeció su compañía y destacó que, pese a los cambios que ha experimentado su vínculo a lo largo de los años, ambos conservan una relación cercana.

“Quiero darle las gracias a este que un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo. Amigo del alma. Antonio de la Rúa. Antonio, gracias. Gracias por tu amistad”, expresó desde el escenario.

La declaración sorprendió al público y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la despedida. De la Rúa ha acompañado a Shakira durante esta etapa profesional y también ha estado vinculado al desarrollo de Macondo Park, el espacio creado en Madrid para albergar la residencia europea de la cantante.

Antes de agradecer a su antiguo compañero sentimental, Shakira se dirigió a los asistentes para hacer un balance de las semanas que pasó en la capital española. La artista, de 49 años, describió la residencia como un acontecimiento determinante en su trayectoria y reconoció que el período también estuvo acompañado de situaciones difíciles fuera del escenario.

“Este mes ha sido, yo creo, de los más importantes de mi carrera. Esta residencia para mí ha sido histórica”, afirmó.

Sin embargo, la celebración no estuvo exenta de preocupaciones. La cantante explicó que tuvo que afrontar circunstancias personales que hicieron más compleja esta etapa, entre ellas la situación de salud de su padre.

“He pasado momentos difíciles también este mes por la salud de mi papá y porque he tenido que, bueno, lidiar con situaciones personales que ya conocen”, confesó.

La artista encontró en sus seguidores una fuente de apoyo durante esas semanas. En su discurso, destacó la conexión que ha mantenido con el público y cómo el cariño recibido le permitió afrontar cada presentación con entusiasmo, incluso cuando atravesaba dificultades personales.

También agradeció la oportunidad de reencontrarse con su repertorio y con las distintas generaciones que han acompañado su carrera. “Ustedes me han hecho disfrutar como si estuviera empezando mi carrera y eso jamás se me va a olvidar”, añadió.

Durante su intervención, Shakira reflexionó sobre las experiencias que han marcado los últimos años, entre ellas su separación de Gerard Piqué, padre de sus hijos Milan y Sasha, y las dificultades familiares que ha tenido que afrontar.

“La vida es una operación de sumas y restas, por un lado te quita y por otro te da, eso es así. Y definitivamente, la vida tiene formas de recompensar a una y esta es una de ellas”, manifestó.

La historia de Shakira y Antonio de la Rúa

La historia de Shakira y Antonio de la Rúa comenzó a finales de la década de 1990 y se prolongó durante más de diez años. El argentino, hijo del expresidente de Argentina Fernando de la Rúa, fue una figura importante tanto en la vida personal de la cantante como en el desarrollo de su carrera durante aquel período.

La relación terminó en 2011. Años después, ambos protagonizaron un proceso legal relacionado con reclamaciones económicas de De la Rúa sobre su colaboración profesional con la artista. Ese capítulo formó parte de una etapa compleja en la historia compartida, pero el agradecimiento expresado en Madrid mostró la relación desde una perspectiva diferente.

Sin ofrecer detalles sobre la evolución de su vínculo privado, Shakira dejó claro que hoy reconoce en él una figura de amistad y apoyo.

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