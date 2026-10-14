Spider-Man Way: la calle de Nueva York que honra al héroe

Spider-Man ya tiene un lugar con nombre propio en las calles de Nueva York. El superhéroe de Marvel, cuya identidad secreta es Peter Parker, recibió un homenaje en Forest Hills, Queens, con la instalación de un letrero que bautiza como “Spider-Man Way” la intersección de Ingram Street y Ascan Avenue. La iniciativa conecta la historia del personaje con el barrio que forma parte de su identidad en los cómics.

La ceremonia se celebró el 12 de octubre y reunió a residentes, fanáticos y funcionarios que destacaron la influencia del arácnido en varias generaciones. Más que un reconocimiento a sus poderes, el nombramiento busca recordar por qué Peter Parker ha logrado conectar con tantos lectores, gracias a sus orígenes humildes y a los desafíos cotidianos que enfrenta detrás de la máscara.

La dirección que conecta a Peter Parker con Queens

La ubicación hace referencia a una historieta publicada en 1989 que sitúa la residencia de Peter Parker en el número 20 de Ingram Street. Nick Lowe, editor ejecutivo de Spider-Man, explicó la relación entre ese dato de los cómics y el lugar escogido para el homenaje.

La propuesta fue presentada por Lynn Schulman, concejal de la ciudad de Nueva York, quien destacó la importancia del personaje para Forest Hills y Queens. Aunque Spider-Man combate amenazas extraordinarias, su historia también transcurre entre problemas familiares, responsabilidades económicas y decisiones difíciles, rasgos que lo distinguen de otros héroes.

Mark Ditko, familiar de Steve Ditko, cocreador del personaje junto a Stan Lee, también asistió al acto. Su presencia recordó el legado de quienes dieron vida a uno de los nombres más reconocidos de Marvel y a un protagonista que representa a una persona común enfrentada a circunstancias muchas veces extraordinarias.

Las cuentas oficiales de Spider-Man y Marvel compartieron un video con imágenes de la ceremonia y las reacciones de los asistentes. La publicación permitió que seguidores de otras ciudades y países se sumaran a la celebración de este reconocimiento.

Cómo visitar Spider-Man Way en Nueva York

Para los fanáticos que quieran conocer el lugar, la referencia principal es la intersección de Ingram Street y Ascan Avenue, en el barrio de Forest Hills, Queens, Nueva York. Allí se encuentra el letrero dedicado al superhéroe, en una zona residencial que cobra un significado especial para quienes conocen las historietas.

Spider-Man ha protagonizado cómics, películas, series y videojuegos, pero su vínculo con Nueva York sigue siendo una de las claves de su identidad. Ahora, quienes recorran Queens tendrán un punto concreto para celebrar esa relación y recordar al héroe que convirtió las dificultades de Peter Parker en parte esencial de su historia.

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