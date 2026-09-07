“Spider-Man: Brand New Day” lidera la taquilla estadounidense por sexto fin de semana

Parece ser que ninguna película estrenada después de “Spider-Man: Brand New Day” y “The Odyssey” ha logrado tener éxito, pues estas dos producciones siguen liderando las listas de películas más taquilleras en Estados Unidos y en el mundo.

Por ejemplo, este fin de semana siguió siendo liderado por la nueva película de Sony y Marvel, protagonizada por Tom Holland. “Spider-Man: Brand New Day” ha liderado la taquilla estadounidense durante seis fines de semana, y cada vez se acerca más a convertirse en la película más taquillera del país en la historia, quitándole el puesto a “Star Wars: The Force Awakens” ($936 millones de dólares).

Según ha informado “Variety”, “Spider-Man: Brand New Day” ha logrado recaudar $923 millones de dólares hasta la fecha, y falta que termine este lunes 7 de septiembre, el cual es festivo en Estados Unidos.

Por otro lado, “The Odyssey” alcanzó este fin de semana los $584 millones de dólares en Estados Unidos y los $1,620 millones de dólares en todo el mundo. El éxito de Christopher Nolan logró recaudar a nivel mundial más que la película de Marvel durante este fin de semana, pero no ha logrado superar la cifra de $2,400 millones de dólares.

Uno de los estrenos más recientes que logró colarse en la punta de la lista fue “Coyote vs. Acme”, la cual alcanzó los $11.3 millones en 3,727 salas en su segundo fin de semana en cartelera.

Los dueños de salas de cine han destacado el buen verano que tuvieron con ambos estrenos, pero también esperan lo que pueda suceder a final de año cuando se estrene “Avengers: Doomsday”, “Dune: Part Three” y “Jumanji 3”. Todos estos estrenos están programados para la temporada navideña.

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