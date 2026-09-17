“Spider-Man: Brand New Day” pasa a liderar la lista de películas más taquilleras de Estados Unidos

Durante seis fines de semana, la película de superhéroes producida entre Sony Pictures y Marvel Studios logró mantenerse líder en la taquilla local. Ahora, se ha anunciado que “Spider-Man: Brand New Day” pasó a estar de número uno en la lista de películas más taquilleras en la historia de Estados Unidos.

Desde su estreno mundial el 29 de julio, la película protagonizada por Tom Holland fue superando varias producciones, siendo la última “Star Wars: Episode VII — The Force Awakens”, la cual estuvo liderando la lista desde su estreno en el 2015.

Su buen desempeño en las primeras semanas hizo que expertos en el área apostaran a que esto pasara. Incluso, algunos apuntan a que también podría convertirse en la primera película en alcanzar los $1,000 millones de dólares en taquilla estadounidense.

“Spider-Man: Brand New Day” superó a “Star Wars: Episode VII — The Force Awakens” al recaudar un total de $936.77 millones de dólares. Esa cifra supera los $936.6 millones de dólares que recaudó la película de la saga de “Star Wars”.

El hito no pasó por alto entre los productores y estudios al frente de la película, pues en sus redes sociales compartieron un mensaje celebrando y agradeciendo. “Gracias a los fans por ayudar a ‘SpiderMan: Brand New Day’ a hacer historia en el cine: ahora es la película con mayor recaudación de TODOS LOS TIEMPOS en la taquilla norteamericana”, escribieron.

Por ahora, la película no ha logrado alcanzar el mismo puesto en la lista de taquilla mundial, pues no ha logrado ni a “Avengers: Endgame” ni a “Avatar”, quienes ocupan el segundo y primer puesto, respectivamente.

La cifra recaudada puede seguir aumentando en los próximos días, pues “Spider-Man: Brand New Day” continúa en la cartelera.

Sigue leyendo:

• “Practical Magic 2” no se estrenó con los números esperados

• Courteney Cox estrena su segunda película como directora

• Robert Pattinson se convierte en un favorito para los Oscar tras el estreno de “Primetime”