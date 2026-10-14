Wegmans busca personal para preparar y servir comida en Manhattan: paga hasta $19 por hora

Wegmans busca empleados de medio tiempo para preparar y servir alimentos en su tienda de Astor Place, ubicada en 770 Broadway, Manhattan. El sueldo inicial del empleo va de $18.50 a $19 por hora y los candidatos deben tener al menos 18 años.

En qué áreas puedes trabajar

La contratación corresponde al puesto Food Service Worker, o trabajador de servicio de alimentos.

Una misma solicitud permite que la empresa considere al candidato para distintas oportunidades dentro del área de comida preparada.

Las opciones pueden incluir la pizzería, el mostrador de sándwiches tipo sub, sushi, ensaladas y sándwiches, o la barra de alimentos calientes.

Al solicitar el empleo, debes indicar los días y horarios en los que puedes trabajar.

Wegmans pide que los aspirantes proporcionen la mayor disponibilidad que puedan ofrecer de acuerdo con sus actividades personales.

Qué tareas realizarás

El trabajo incluye cortar, preparar y servir alimentos fríos y calientes. También deberás armar comidas, empacarlas y dejarlas listas para los clientes.

La atención al público es otra parte del puesto.

Los empleados deben responder a las necesidades de los compradores de manera rápida y efectiva, además de mantener una relación cordial con ellos.

En la cocina y los mostradores será necesario seguir los procedimientos de preparación y almacenamiento.

Esto incluye ordenar y reponer productos, revisar la rotación de los alimentos y mantener su presentación conforme a las normas de la tienda.

La rotación consiste en utilizar los productos en el orden adecuado para evitar que alimentos más antiguos queden olvidados mientras se usan los recién recibidos.

Qué beneficios ofrece Wegmans

La empresa ofrece tiempo libre pagado y tarifas de pago más altas por horas extra, por trabajar en domingo o en días festivos.

También cuenta con beneficios de atención médica y un plan de retiro 401(k) al que Wegmans realiza aportaciones complementarias.

Este plan permite ahorrar para la jubilación mediante contribuciones del empleado y de la empresa.

Su programa de becas ayuda a los trabajadores a alcanzar sus metas educativas.

Además, LiveWell Employee & Family brinda apoyo para el bienestar emocional, las finanzas personales y el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar.

El acceso a estos beneficios requiere cumplir determinadas condiciones. Las opciones pueden variar según el puesto y el área de trabajo.

Wegmans señala que ha formado parte de la lista Fortune 100 Best Companies to Work For cada año desde que comenzó a publicarse en 1998.

Cómo solicitar el empleo

Entra a la vacante Food Service Worker de Wegmans y selecciona ‘Apply Now’. El botón dirige al portal Workday, donde puedes comenzar la solicitud.

Para identificar la oportunidad, busca el número R0298387 y comprueba que corresponda a la tienda Astor Place, en 770 Broadway.

La empresa también ofrece alertas para recibir avisos de nuevas oportunidades de empleo.

Si tienes una discapacidad y necesitas ayuda para llenar y enviar tu solicitud de empleo, comunícate con la tienda de Wegmans donde quieres trabajar o llama al 1-800-934-6267.

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