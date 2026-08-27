Adiós a la hinchazón: el batido de papaya, linaza y ciruelas para limpiar el colon

La hinchazón abdominal, la pesadez y esa sensación de que no estamos ligeros a pesar de ir al baño, se pueden mejorar con un jugo natural con biocompuestos que activan el tránsito intestinal y ayudan a limpiar el colon.

El doctor Oswaldo Restrepo, experto en Medicina del Estrés, explica que con sencillos ingredientes combinados en una receta que no toma mayor tiempo, se puede preparar una bebida que actúa como una escoba intestinal: arrastra lo que está pegado, lo suelta y lo saca.

Beber este jugo natural consumido entre dos a tres días permite lograr un alivio cuando el colon está lleno, no logra vaciarse del todo aunque vaya al baño, y todos los días se siente la barriga hinchada, pesada e incómoda.

Esa sensación ocurre “porque hay materia fecal que se queda pegada en las paredes del colon, que no sale con la evacuación normal y, mientras más tiempo pasa ahí, más se acumula”.

¿Por qué este batido es tan efectivo?

El licuado de papaya ayuda a limpiar el colon. Crédito: Shutterstock

Para comprender cómo actúan los ingredientes en la limpieza de colon, es importante señalar que este órgano es un tubo en cuyas paredes se puede acumular materia fecal.

Restrepo aclara que no se trata de que haya grandes cantidades de heces, pero sí puede haber residuos que no salieron completamente y se quedan pegados allí, en las paredes del intestino.

Este batido con solo tres ingredientes, donde cada uno cumple una función:

El ingrediente estrella es la papaya, que contiene enzimas como la papaína, que ayudan a ablandar lo que está duro y pegado, haciéndolo más fácil de mover. Mientras que la linaza es rica en fibra soluble, que absorbe agua y se expande, volviéndose como un gel que pasa por el colon barriendo, arrastrando y empujando todo hacia afuera.

Y las ciruelas con sorbitol, que atraen agua hacia el intestino y, cuando hay más líquido, todo se mueve más fácil, se suelta y se desliza.

La combinación de los tres ingredientes genera en el colon como una escoba mecánica. Se trata de una limpieza suave y no de un laxante que fuerza el intestino.

Beneficios reales que notarás desde el primer día

Beber este batido ayuda a mejorar las evacuaciones más completas; reduce la hinchazón abdominal, ya que cuando el colon se vacía bien, la barriga se deshincha y hay sensación de estar menos pesado.

La eliminación de residuos y materia fecal acumulada permite que la energía suba, sintiéndonos más despiertos y activos.

El estreñimiento afecta la piel. Cuando el colon está limpio, la piel se ve mejor, menos opaca, con menos acné y más clara.

Ingredientes

Media papaya madura,

madura, Una cucharada de semillas de linaza molidas ,

, Tres ciruelas pasas sin hueso,

sin hueso, Un vaso de agua.

Paso a paso para hacer el jugo

En una licuadora, agregue todos los ingredientes, licúe hasta obtener una mezcla homogénea.

La recomendación del experto es tomar este batido completo en ayunas, apenas se levante, durante tres días.

Los 4 errores que debes evitar al hacer tu limpieza intestinal

1. El momento de tomar el batido para acelerar el tránsito intestinal, por lo que debe ser en ayunas, cuando el estómago está vacío. Al tomarse con el desayuno, se mezcla con la comida y pierde efectividad.

2. Para una mayor efectividad de la linaza, es recomendable molerla o triturarla primero. Ya que la linaza entera no se digiere, pasa por el cuerpo sin hacer nada.

3. Este batido es efectivo, por lo que se debe beber durante tres días seguidos y hacer una pausa, ya que de lo contrario puede irritar el intestino. Se puede hacer tres días, descansa una semana y, si necesita, repite otros tres días.

4. La hidratación es clave para suavizar las heces y activar los ingredientes del batido. “Si no toma líquido durante el día, el batido puede causar más estreñimiento en lugar de solucionarlo. Tomar al menos seis vasos de agua al día mientras hace esto es muy importante”.

Precauciones médicas y cuándo evitar este remedio

Si después del tercer día tiene diarrea severa o dolor abdominal, pare el protocolo, no continúe y consulte al médico.

¿Cuándo no usar este protocolo?

Si tiene dolor abdominal severo.

Si hay sangre en la materia fecal.

Si tiene enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa.

o colitis ulcerativa. Si está embarazada.

Si toma anticoagulantes (la papaya puede interactuar).

(la puede interactuar). Si tiene obstrucción intestinal.

En personas sanas, el estreñimiento debe mejorar; si esto no ocurre, se debe acudir al médico para su evaluación, pues puede haber una causa subyacente que necesita tratamiento profesional. “El estreñimiento crónico puede indicar problemas de tiroides, diabetes, problemas neurológicos o ser efecto secundario de medicamentos”, concluye Restrepo.

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