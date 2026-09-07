Leche con gelatina: la bebida rica en glicina para no despertarte a las 3:00 a.m.

Despertarse a las 3:00 am es un mal muy común en estos tiempos y las razones deben ser abordadas desde la raíz. Según un experto en metabolismo, una bebida con solo dos ingredientes puede ser efectiva para lograr un sueño reparador: leche y gelatina.

El investigador independiente de biología, nutrición y metabolismo humano, Toni Iglesias, explica que la combinación del vaso de leche tibia —acostumbrado tradicionalmente antes de dormir— combinado con gelatina, gracias a su aporte de glicina, puede ser efectiva para evitar despertar en la madrugada.

El experto detalla que la gelatina contiene el aminoácido “que te pone a dormir, que te relaja, que te desinflama y que te desestresa. La gelatina contiene glicina y, hoy en día, consumimos muy poquita glicina, cuando esta debería funcionar casi como un aminoácido esencial”.

Se trata de un aminoácido que el cuerpo fabrica apenas en pequeñas cantidades, que se puede aumentar su ingesta a través de la gelatina, el colágeno o el caldo de huesos.

El secreto biológico detrás del descanso perfecto

La gelatina es rica en glicina, un aminoácido con efectos positivos para tratar los trastornos de sueño. Crédito: Kriger Olga | Canva

La glicina es un aminoácido endógeno (es decir, tu organismo puede sintetizarlo por sí mismo) que funciona como componente estructural de las proteínas, ayuda a producir otros aminoácidos y actúa como neurotransmisor.

Un trabajo del doctor en ciencias médicas Witold Tomaszewski explica que la glicina es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo. Es un componente importante de las proteínas, desempeña un papel en diversos procesos bioquímicos, y sus propiedades son cada vez más estudiadas y valoradas.

Este aminoácido se puede encontrar en alimentos como la gelatina sin sabor —en términos sencillos, colágeno hidrolizado—, en la que predomina la glicina (~30–35% de su composición).

Lo que dice la ciencia sobre la glicina y el sueño profundo

La evidencia científica respalda el uso de la glicina como suplemento nocturno. Por ejemplo, un estudio doble ciego publicado por Wiley Online Library observó a un grupo de adultos con quejas de sueño al que se le suministró 3 g de glicina entre 30 y 60 minutos antes de dormir. Esto generó mejoras en la calidad subjetiva del sueño, menor fatiga al despertar y mayor sensación de claridad mental.

El mismo estudio mostró que la glicina acortó la latencia para llegar al sueño de ondas lentas (una fase asociada al sueño profundo) sin alterar la arquitectura global del sueño, según mediciones hechas con polisomnografía.

El uso de la glicina ha sido respaldado por otras revisiones y análisis que apuntan a que mejora, de forma subjetiva y objetiva, los parámetros de sueño en personas con insomnio leve o restricción de sueño, sin efectos adversos graves reportados.

Dónde más encontrar este aminoácido clave

Aunque la fuente con mayor concentración de glicina es la gelatina y el colágeno, también se le puede encontrar en menor aporte en la carne, el pescado, las aves, los mariscos, los huevos, las legumbres y algunos vegetales como espinaca, col rizada y repollo.

Un dato clave para aumentar el consumo de glicina proveniente de carnes es incrementar la ingesta de alimentos de origen animal que contengan más tejido conectivo.

Paso a paso: prepara esta bebida relajante en casa

Iglesias comparte sus trucos para sacarle el mayor provecho a esta preparación que tiene como ingrediente estrella la glicina, presente en el colágeno y la gelatina.

Como mencionamos, este aminoácido ayuda a relajar el sistema nervioso, reducir la temperatura corporal y mejorar la calidad del sueño de forma natural.

Ingredientes

30 g de gelatina en polvo (sin sabor, dividida en dos porciones de 15 g cada una, o bien 10 g si estás comenzando).

(sin sabor, dividida en dos porciones de 15 g cada una, o bien 10 g si estás comenzando). 250 ml de leche caliente (puede ser entera, vegetal o de tu preferencia).

(puede ser entera, vegetal o de tu preferencia). 1 cucharadita de miel pura de abejas (opcional, para redondear el sabor).

(opcional, para redondear el sabor). 1 pizca de sal marina o rosada (ayuda a equilibrar los electrolitos y relajar las glándulas suprarrenales).

(ayuda a equilibrar los electrolitos y relajar las glándulas suprarrenales). Agua caliente (opcional, en caso de que prefieras prepararla en agua en lugar de leche).

Paso a paso

Hidratar la base: Coloca la porción de gelatina en una taza o recipiente hondo. Disolver correctamente: Vierte un chorrito de agua a temperatura ambiente y revuelve con un batidor pequeño o tenedor para evitar grumos. Integrar el líquido caliente: Agrega los 250 ml de leche bien caliente (o agua caliente si prefieres una versión más ligera). Mezcla enérgicamente hasta que todo quede perfectamente integrado y disuelto por completo. Potenciar el sabor y la relajación: Añade la miel y la pizca de sal. Remueve una vez más para fusionar los sabores. Consumir antes de descansar: Tómalo justo antes de ir a la cama para permitir que la glicina cumpla su función reparadora en el organismo.

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