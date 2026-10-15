Aeropuerto JFK busca personal para preparar y servir alimentos, paga $22.50 la hora

FLIK, empresa de Compass Group, busca personal de tiempo completo para preparar y servir alimentos en el salón Capital One Lounge del aeropuerto JFK, en Queens. El puesto ofrece un sueldo fijo de $22.50 por hora y tiene opciones de turno por la tarde o durante la noche.

Dónde trabajarás y cuáles son los horarios

El empleo se encuentra en JFK International Airport, en Jamaica, Nueva York, código postal 11430.

Los turnos disponibles son de 1:00 p.m. a 9:30 p.m., o de 9:00 p.m. a 5:30 a.m. Los días de trabajo pueden variar y los detalles se explicarán durante la entrevista.

La empresa da preferencia a candidatos con experiencia previa en aeropuertos.

Qué tareas realizarás

El trabajo combina preparación de alimentos, atención al cliente y limpieza.

Entre las actividades están lavar, pelar, cortar y retirar semillas de frutas y verduras, además de pesar y medir ingredientes.

También será necesario trasladar ollas y bandejas entre las estaciones de trabajo, la estufa y el refrigerador, siguiendo las medidas de seguridad.

El personal deberá guardar los alimentos en las áreas correspondientes, envolverlos, colocarles fecha y utilizarlos en el orden establecido para mantener su calidad.

La preparación debe seguir las recetas, las porciones y las temperaturas indicadas.

Otras responsabilidades incluyen servir a los clientes, atender sus inquietudes y comunicar información importante al supervisor.

Asimismo, habrá que limpiar equipos y utensilios, distribuir suministros y cumplir los procedimientos de inventario, control de efectivo, higiene y seguridad.

Qué beneficios ofrece la empresa

Para empleados de tiempo completo, FLIK ofrece cobertura médica, dental y de visión; seguro de vida y por muerte accidental; seguro por incapacidad; beneficios de transporte; un programa de asistencia al empleado y cuentas de gastos flexibles.

También contempla un plan de retiro, programas de compras y descuentos, servicios de salud y bienestar, protección contra robo de identidad y seguro para mascotas.

Los beneficios voluntarios incluyen seguros por enfermedades graves, accidentes y hospitalización, servicios legales y opciones para automóvil y vivienda.

Los trabajadores también pueden reunir los requisitos para ausencias pagadas o sin sueldo, conforme a las leyes aplicables.

La compañía también ofrece capacitación práctica.

Cómo enviar tu solicitud

Las solicitudes se reciben únicamente en línea, a través de la vacante oficial de Compass Group. Para identificarla, busca el número 1565007 y el título Food Service Worker (Full Time).

También puedes iniciar el proceso enviando JOB por mensaje de texto al 75000 y buscando ese mismo número.

Un asistente de contratación con inteligencia artificial te guiará.

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