Aeropuerto JFK busca personal para preparar y servir alimentos, paga $22.50 la hora
Esta vacante de tiempo completo en JFK incluye preparar y servir alimentos. Conoce los horarios, beneficios y cómo enviar tu solicitud para el empleo
FLIK, empresa de Compass Group, busca personal de tiempo completo para preparar y servir alimentos en el salón Capital One Lounge del aeropuerto JFK, en Queens. El puesto ofrece un sueldo fijo de $22.50 por hora y tiene opciones de turno por la tarde o durante la noche.
Dónde trabajarás y cuáles son los horarios
El empleo se encuentra en JFK International Airport, en Jamaica, Nueva York, código postal 11430.
Los turnos disponibles son de 1:00 p.m. a 9:30 p.m., o de 9:00 p.m. a 5:30 a.m. Los días de trabajo pueden variar y los detalles se explicarán durante la entrevista.
La empresa da preferencia a candidatos con experiencia previa en aeropuertos.
Qué tareas realizarás
El trabajo combina preparación de alimentos, atención al cliente y limpieza.
Entre las actividades están lavar, pelar, cortar y retirar semillas de frutas y verduras, además de pesar y medir ingredientes.
También será necesario trasladar ollas y bandejas entre las estaciones de trabajo, la estufa y el refrigerador, siguiendo las medidas de seguridad.
El personal deberá guardar los alimentos en las áreas correspondientes, envolverlos, colocarles fecha y utilizarlos en el orden establecido para mantener su calidad.
La preparación debe seguir las recetas, las porciones y las temperaturas indicadas.
Otras responsabilidades incluyen servir a los clientes, atender sus inquietudes y comunicar información importante al supervisor.
Asimismo, habrá que limpiar equipos y utensilios, distribuir suministros y cumplir los procedimientos de inventario, control de efectivo, higiene y seguridad.
Qué beneficios ofrece la empresa
Para empleados de tiempo completo, FLIK ofrece cobertura médica, dental y de visión; seguro de vida y por muerte accidental; seguro por incapacidad; beneficios de transporte; un programa de asistencia al empleado y cuentas de gastos flexibles.
También contempla un plan de retiro, programas de compras y descuentos, servicios de salud y bienestar, protección contra robo de identidad y seguro para mascotas.
Los beneficios voluntarios incluyen seguros por enfermedades graves, accidentes y hospitalización, servicios legales y opciones para automóvil y vivienda.
Los trabajadores también pueden reunir los requisitos para ausencias pagadas o sin sueldo, conforme a las leyes aplicables.
La compañía también ofrece capacitación práctica.
Cómo enviar tu solicitud
Las solicitudes se reciben únicamente en línea, a través de la vacante oficial de Compass Group. Para identificarla, busca el número 1565007 y el título Food Service Worker (Full Time).
También puedes iniciar el proceso enviando JOB por mensaje de texto al 75000 y buscando ese mismo número.
Un asistente de contratación con inteligencia artificial te guiará.
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