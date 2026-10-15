Antony sufrió robo en su casa durante el partido de Champions League entre Betis y Porto

El extremo brasileño del Real Betis, Antony dos Santos, denunció este jueves que fue víctima de un asalto en su vivienda en Sevilla mientras disputaba el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Champions League frente al Porto.

Mediante un mensaje en sus historias de Instagram, la figura del conjunto verdiblanco expresó su impotencia al señalar que “una noche que tenía todo para ser brillante terminó en rabia y frustración”.

“Aquello que hemos construido con tanto esfuerzo y dedicación ha sido arrebatado por alguien que no tiene ni idea de las batallas que hemos tenido que afrontar. Lo que más indigna no es solo la pérdida material, sino la sensación de inseguridad dentro del lugar donde deberíamos sentirnos más protegidos”, manifestó el atacante.

El internacional brasileño calificó el suceso como “muy triste e indignante”, remarcando la angustia generada por la irrupción en la privacidad de su entorno más cercano.

Pese al trago amargo, el futbolista enfatizó la prioridad que otorga a la integridad de los suyos sobre cualquier pertenencia económica: “No existe ningún bien material en el mundo que sea más valioso que la vida y el bienestar de mi familia. Todo lo que hemos perdido podemos volver a conseguirlo. El trabajo continúa, los sueños permanecen y las ganas de salir adelante siguen intactas”, concluyó el referente bético.

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