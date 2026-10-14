El Pibe Valderrama se rapa y deja atrás su icónica melena

Carlos “El Pibe” Valderrama sorprendió en las redes sociales al desprenderse de su melena rubia, una de las señas de identidad más reconocibles en la historia del fútbol colombiano y sudamericano.

A sus 65 años, el legendario excapitán de la selección Colombia compartió un video en sus plataformas oficiales donde su esposa, Elvira Redondo, le pasa la máquina de cortar cabello hasta dejarlo completamente rapado.

El cambio puso fin (al menos de forma provisional) a una apariencia que acompañó al astro a lo largo de sus tres participaciones en Copas del Mundo (Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998) y durante su paso por clubes de Colombia, Europa y la MLS.

Tras verse sin sus característicos rizos, la pareja bromeó con el bautizo del “calvo Valderrama”, a lo que el excentrocampista reaccionó de forma distendida asegurando: “No joda, se ve bacano”.

La rápida viralización del video desató múltiples teorías entre los usuarios y aficionados. Mientras fuentes de su entorno señalaron que respondió a una decisión personal de renovación de imagen, diversos internautas cuestionaron la veracidad de las imágenes especulando con el uso de herramientas de inteligencia artificial o el lanzamiento de una campaña publicitaria.

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