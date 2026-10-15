Canelo Álvarez planifica su próxima pelea para febrero del 2027

Saúl ‘Canelo’ Álvarez enfrentará al francés Christian Mbilli el 31 de octubre próximo en Riad, Arabia Saudita.

Y ahora el mexicano reveló que después de más de un año de inactividad pretende mantenerse ocupado y para ello desea pelear dos veces en un periodo de cuatro meses.

“Quiero pelear pronto, como en febrero, porque me quedan dos combates en Riad… así que quiero hacer esta pelea en Riad y luego la siguiente en febrero”, dijo a Ring Magazine Canelo.

Canelo says he wants to fight again in February ?



“I want to fight quick, like in February, because I have 2 fights left in Riyadh? so I want to fight this one in Riyadh and then in February the next one.”



? @ringmagazine pic.twitter.com/he9sUanLbE — Source of Boxing (@Sourceofboxing) October 14, 2026

Más de un año de inactividad

Canelo no pelea desde el 13 de septiembre de 2025, cuando perdió unánime cuatro cinturones y la condición de campeón indiscutible de peso supermediano en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, ante el estadounidense Terence Crawford.

Canelo, de 36 años, que monopolizó durante mucho tiempo las fechas patrias mexicanas (5 de mayo y 15 de septiembre) para sus combates, no realiza dos pleitos con un periodo de tiempo tan corto entre ellos desde que chocó el 12 de julio de 2014 con el cubano Erislandy Lara, cuatro meses y cuatro días después de haber enfrentado a su compatriota Alfredo Angulo (8 de marzo de 2014).

En la contienda del 31 de octubre estará en juego el cinturón de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que está en poder de Mbilli, que fue elevado de campeón interino a absoluto por el CMB tras despojar a Crawford por incumplir las cuotas de sanción.

Óscar de la Hoya critica a Canelo

El mundo del boxeo internacional ha mostrado su preocupación por la realización del evento, entre ellos, Óscar de la Hoya compartió su postura sobre la decisión de Canelo Álvarez de llevar a cabo la pelea pese al contexto de inseguridad que rodea la ciudad y el aeropuerto internacional.

El promotor se lanzó contra los intereses personales del peleador mexicano y lo acusó de anteponer el dinero antes que la seguridad de las personas.

? Oscar De La Hoya: "Riyadh is under attack. Multiple strikes on King Khalid International Airport earlier this week left 13 dead and more than 300 injured. That airport is closed until further notice. But despite this global news, Turki Alalshikh still thinks Canelo-Mbilli is? pic.twitter.com/7xhwULDony — EverythingBoxing | Darshan Desai (@EverythingBoxi2) October 15, 2026

Fue por medio de sus redes sociales que el Golden boy criticó a Canelo y a Turki Alalshikh por priorizar intereses económicos que la vida misma, incluso el ex boxeador acusó de que buscan imponer una agenda deportiva con este tipo de eventos.

Óscar de la Hoya cuestionó la realización del evento Canelo Álvarez vs Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, tras los recientes bombardeos reportados en la ciudad. El exboxeador sostuvo que varios ataques contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, ocurridos a comienzos de la semana, dejaron 13 muertos y más de 300 heridos, además de provocar el cierre de la terminal “hasta nuevo aviso”.

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