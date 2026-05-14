Jake Paul ofrece una millonada a Canelo por pelear y el mexicano responde de manera polémica

El peleador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez le respondió a Jake Paul luego de que este lo volviera a retar para un combate ofreciéndole una cantidad millonaria.

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En un video que se publicó en el canal de Betr, el youtuber afirmó que está dispuesto a pagarle $200 millones de dólares al mexicano para pelear, y aseguró que un combate entre ambos sería el más grande que se puede hacer en el boxeo actualmente.

“Canelo, tengo los $200 millones de dólares para ti. Dinero fácil. Jake Paul contra Canelo. Hagámoslo realidad. Esto es lo que los aficionados han estado esperando. Esta es la pelea más grande que se puede hacer en el boxeo. Canelo dijo por teléfono que está dispuesto, así que vamos a hacer que suceda”, comentó Paul.

Respuesta de Canelo Álvarez a Jake Paul

El tapatío respondió rápidamente en sus redes sociales, donde publicó una historia acompañada de emojis de risa, mostrando sarcasmo ante la propuesta del influencer.

Cabe recordar que el año pasado, el youtuber estuvo a punto de cerrar una pelea con Álvarez. Sin embargo, las aspiraciones se desvanecieron cuando Turki Al-Alshikh y Riyad Season aseguraron al mexicano un acuerdo de cuatro combates valorado en cerca de $400 millones de dólares.

Respondió Canelo a Jake Paul pic.twitter.com/ZNUPmbXuvu — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) May 14, 2026

El siguiente combate de Saúl Álvarez ya tiene fecha y sede: el propio boxeador anunció que su regreso al ring será el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, con un título mundial de los supermedianos en juego.

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente el nombre de su rival, todo indica que el elegido será Christian Mbilli.

El púgil de origen francés fue proclamado campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) hace unas semanas y el organismo lo designó para defender su cinturón en septiembre de 2026, coincidiendo con el retorno del mexicano.

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